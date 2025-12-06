 SixTONES、3年ぶりに紅白出場決定！デビュー6周年記念SPメドレーを“とある場所”から生中継 | RBB TODAY
SixTONES、3年ぶりに紅白出場決定！デビュー6周年記念SPメドレーを“とある場所”から生中継

SixTONES(C)NHK
  • SixTONES(C)NHK

　12月31日放送の「第76回NHK紅白歌合戦」にSixTONESが出場することが決定した。

　SixTONESは2020年にデビュー曲「Imitation Rain」がミリオンヒットを記録し、同年の紅白で初出場を果たした。これまで3回にわたって紅白のステージを彩ってきたが、2022年の第73回以来、今回は3年ぶり4回目の出場となる。

　来年デビュー6周年を迎えるSixTONESは、今回の紅白で“とある場所”からの生中継で、デビューからのSixTONESの歴史を感じられるようなスペシャルメドレーを披露する。今年の紅白歌合戦のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」SixTONESのデビューからこれまで、そしてこれからを表現するスペシャルパフォーマンスとなる。

　SixTONESはコメントで「SixTONESデビュー6周年を記念して、6周年メドレーを披露します。是非、お楽しみください。」と述べた。第76回NHK紅白歌合戦は12月31日午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BS4K、BS8K、ラジオ第1で放送される。


《アルファ村上》

