 AKB48・鈴木くるみ、水着姿でフレッシュ美ボディ披露！1st写真集先行カットを公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

AKB48・鈴木くるみ、水着姿でフレッシュ美ボディ披露！1st写真集先行カットを公開

エンタメ グラビア
注目記事
『週刊少年チャンピオン』38号（C）秋田書店
  • 『週刊少年チャンピオン』38号（C）秋田書店
  • 『週刊少年チャンピオン』38号（C）秋田書店
  • 『週刊少年チャンピオン』38号（C）秋田書店
  • 『週刊少年チャンピオン』38号（C）秋田書店

AKB48・鈴木くるみ、22日発売の写真集から純白水着のオフショ動画公開 | RBB TODAY
画像
鈴木くるみが8月発売の1st写真集「夢の重さ」のオフショット動画を公開し、ファンから賞賛や期待の声が寄せられている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/18/235130.html続きを読む »

AKB48・鈴木くるみ、沖縄ビーチで美ボディ披露！大人可愛いランジェリーショットも | RBB TODAY
画像
鈴木くるみ初写真集「夢の重さ」が沖縄で撮影され、大人の色気と可愛さを融合した内容で、8月22日に発売される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/18/233556.html続きを読む »

　21日発売の『週刊少年チャンピオン』38号（秋田書店）に、AKB48・鈴木くるみが表紙と巻頭グラビアに登場。22日発売の1st写真集夢の重さ』（秋田書店）より、先行カットを披露した。

『週刊少年チャンピオン』38号（C）秋田書店 (C)DH (C)Takeo Dec.
『週刊少年チャンピオン』38号（C）秋田書店

　同誌で鈴木は、淡いブルーの水着で沖縄の海に入り、太陽に照らされながらはしゃぐ姿を披露。赤の水着で両手を頭の後ろに回したポーズでは、脇のラインや胸元が強調され、目を引く一枚に。さらに、爽やかな水色の水着では、両腕で寄せたグラマラスなバストが印象的で、谷間も際立っている。

『週刊少年チャンピオン』38号（C）秋田書店

　鈴木は「AKB48の"くるるん"こと鈴木くるみです。このたび20歳という節目のタイミングで、初めての写真集が発売されることになりました！沖縄の海やプールではしゃぐ素の私や、ちょっぴり大人っぽい私がいっぱい詰まっています！」とコメントしている。


AKB48 鈴木くるみ 1st写真集 夢の重さ (書籍扱い)
￥2,970
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
BOMB!(ボム!) 2024年2月号（表紙：鈴木くるみ＆ 田口愛佳 （AKB48））
￥1,280
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

AKB48

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top