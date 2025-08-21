AKB48・鈴木くるみ、水着姿でフレッシュ美ボディ披露！1st写真集先行カットを公開 | RBB TODAY

AKB48・鈴木くるみ、22日発売の写真集から純白水着のオフショ動画公開 | RBB TODAY
鈴木くるみが8月発売の1st写真集「夢の重さ」のオフショット動画を公開し、ファンから賞賛や期待の声が寄せられている。
AKB48・鈴木くるみ、沖縄ビーチで美ボディ披露！大人可愛いランジェリーショットも
鈴木くるみ初写真集「夢の重さ」が沖縄で撮影され、大人の色気と可愛さを融合した内容で、8月22日に発売される。
21日発売の『週刊少年チャンピオン』38号（秋田書店）に、AKB48・鈴木くるみが表紙と巻頭グラビアに登場。22日発売の1st写真集『夢の重さ』（秋田書店）より、先行カットを披露した。
同誌で鈴木は、淡いブルーの水着で沖縄の海に入り、太陽に照らされながらはしゃぐ姿を披露。赤の水着で両手を頭の後ろに回したポーズでは、脇のラインや胸元が強調され、目を引く一枚に。さらに、爽やかな水色の水着では、両腕で寄せたグラマラスなバストが印象的で、谷間も際立っている。
鈴木は「AKB48の"くるるん"こと鈴木くるみです。このたび20歳という節目のタイミングで、初めての写真集が発売されることになりました！沖縄の海やプールではしゃぐ素の私や、ちょっぴり大人っぽい私がいっぱい詰まっています！」とコメントしている。