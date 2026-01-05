AKB48・髙橋彩音、1st写真集発売決定！宮古島での水着姿＆自身初のランジェリーカットも | RBB TODAY

2月28日、AKB48・髙橋彩音の1st写真集（秋田書店）が発売される。同作は、東京湾を臨む都心のスタジオと沖縄県・宮古島で撮影された。都内での撮影は大手町のビル群を望むロケーションで行われ、宮古島では伝統的な古民家やさとうきび畑、ヴィラ、ビーチなどでロケを敢行。水着姿のカットも収録されており、さらに自身初となるランジェリーカットの撮影にも挑戦している。

楽天ブックス（店舗限定ポストカード1種）撮影：佐藤容平（C）秋田書店

髙橋は「ファースト写真集の発売が決定しました。写真集を出すことが夢の一つでもあったので、本当に嬉しいです。ファンの皆さんのおかげです。いつもありがとうございます」とコメント。

撮影については「都内での撮影時にはまだ髪が長かったのですが、宮古島撮影までに少し日にちが空いたので、髪をバッサリ切って挑みました。私自身も周りのメンバーも『彩音ちゃんはボブのイメージだよね』と話していたので、髪を切るか切らないかで1か月は悩みました。どちらの髪型も楽しんでもらえたらと思います」と明かした。

セブンネットショッピング（店舗限定ポストカード1種）撮影：佐藤容平（C）秋田書店

衣装については「どのシーンの衣装も新鮮でお気に入りなのですが、海でイルカの浮き輪に乗っているところは、前に家族と一緒に宮古島に来たときと同じような感覚で楽しんでしまい、自然な表情を見ていただけると思います」と語った。

最後に髙橋は「あらためてこの度、ファースト写真集という形で、皆さんにお届けできることが本当に嬉しいです。普段はあまりグラビア活動をしていないので、とっても貴重な機会になりましたし、今までよりさらに写真を撮っていただくことへの勉強意欲がわきました。撮影期間はずっとお天気にも恵まれていたので、毎日素敵な景色が見られて幸せでした。まぶしく大きな太陽と絶景のなかで、私と一緒にいる気持ちでぜひページをめくってみてくれたら嬉しいです」とコメントしている。