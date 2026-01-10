AKB48・小栗有以、「今年はミニスカ」宣言！上品な春服コーデで美脚披露 | RBB TODAY

8日、AKB48の小栗有以が自身の公式インスタグラムを更新。ミニスカートを取り入れた春服コーデを披露した。

小栗有以（写真は小栗有以の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

小栗有以（写真は小栗有以の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

この日、小栗はファッションブランド「tocco closet」の2026年SS Collection春モデルを務めたことを報告。投稿では、上品なトップスにミニスカート、白のパンプスを合わせたコーディネートを公開し、「今年はミニスカを沢山履きたいと思います」と宣言した。続けて「春が楽しみ～」とつづっている。さらに、春らしい色合いのトップスとボトムスを合わせたカットも投稿した。

小栗有以（写真は小栗有以の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

小栗有以（写真は小栗有以の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

小栗有以（写真は小栗有以の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

この投稿にファンからは「ゆいゆい美脚！脚長っ」「本当に可愛くて、上品で素敵」「超美脚で可愛すぎ」「すてきです！大人かわいいです！」といった称賛の声が寄せられている。