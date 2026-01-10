AKB48・小栗有以、「今年はミニスカ」宣言！上品な春服コーデで美脚披露 | RBB TODAY

8日、AKB48の小栗有以が自身の公式インスタグラムを更新。ミニスカートを取り入れた春服コーデを披露した。
この日、小栗はファッションブランド「tocco closet」の2026年SS Collection春モデルを務めたことを報告。投稿では、上品なトップスにミニスカート、白のパンプスを合わせたコーディネートを公開し、「今年はミニスカを沢山履きたいと思います」と宣言した。続けて「春が楽しみ～」とつづっている。さらに、春らしい色合いのトップスとボトムスを合わせたカットも投稿した。
この投稿にファンからは「ゆいゆい美脚！脚長っ」「本当に可愛くて、上品で素敵」「超美脚で可愛すぎ」「すてきです！大人かわいいです！」といった称賛の声が寄せられている。
AKB48・小栗有以、ディズニープライベートショット！もこもこコーデが好評！ | RBB TODAY
小栗有以がディズニー訪問のもこもこコーデを公開し、ファンから可愛さを絶賛された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/25/241524.html続きを読む »
小栗有以、期間限定のミディアムヘアに！「可愛すぎる」「これ以上好きにさせないで」 | RBB TODAY
小栗有以が12日、自身のX（旧Twitter）を更新。“期間限定”のミディアムヘア姿を公開し、ネット上で注目を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/11/12/224411.html続きを読む »