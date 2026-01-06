“高学歴グラドル”佐野なぎさ、妖艶なランジェリー姿で魅了！ | RBB TODAY

6日発売の『週刊SPA!1月13日・20日新春合併号』（扶桑社）に、グラビアン魂アワード2025リリー・フランキー大賞を受賞した佐野なぎさが登場している。

佐野は2000年生まれ。2023年に立命館大学卒業後、グラビアデビューした。今回の誌面カットでは、深みのあるワインレッドのランジェリー姿や、透け感のある衣装でこちらを真っ直ぐに見つめるカットなどが公開。受賞の決め手となった彼女の持つ「雰囲気の良さ」やビジュアルの魅力が発揮されている。

さらに「あまつ様」の愛称で親しまれる2.5次元モデル・あまつまりなが、作家・外山薫が紡ぐシナリオを体現する企画「このあと、どうする?」も収録。イルミネーションを背にOL風のスーツ姿で佇む清楚な姿と、一転して室内でストッキングに手をかける姿が披露している。