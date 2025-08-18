AKB48・鈴木くるみ、22日発売の写真集から純白水着のオフショ動画公開 | RBB TODAY

17日、AKB48・鈴木くるみの1st写真集公式Xが投稿を更新。8月22日に発売される1st写真集『夢の重さ』のオフショット動画を公開した。

この日公開された動画で、鈴木は沖縄のビーチを背景に白の水着姿で登場。日差しを受けながら、さまざまなポージングを披露している。投稿で鈴木は「AKB48 #鈴木くるみ1st写真集夢の重さ 8/22(金)発売 発売日5日前 オフショットムービー公開」とコメント。さらにネット書店の予約特典実施店や、発売後イベントの詳細なども併せて記している。

この投稿には、「毎日可愛い動画ありがとうございます」「女神様～～～」「ナイスバディだ！ くるみちゃん、いっぱい、いっぱい写真集が売れると嬉しいです。」「頑張り屋さんだね」などの声が寄せられている。

※AKB48・鈴木くるみ1st写真集『夢の重さ』オフショット動画（AKB48・鈴木くるみ1st写真集 公式Xより）