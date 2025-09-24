 “おばけワンコの仮装パーティー”が開催！箱根の愛犬と泊まれるホテルにて10月1日よりスタート | RBB TODAY
“おばけワンコの仮装パーティー”が開催！箱根の愛犬と泊まれるホテルにて10月1日よりスタート

　箱根の小型犬同伴専用温泉旅館「ゆるり箱根with DOGS」で、2025年10月1日より平日限定のハロウィンイベント「おばけワンコの仮装パーティー～お菓子くれないといたずらしちゃうぞ？～」が開催される。

　同旅館は「愛犬と一緒にほっと一息」をテーマとする小型犬同伴専用の温泉旅館だ。今年のハロウィンイベントでは、飼い主が手作りしたコスチュームで愛犬がおばけに変身し、その姿をフォトスポットで撮影してSNSに投稿すると景品がプレゼントされる。

　イベントは10月1日、11日、15日、23日、29日の平日に開催される。内容は布を使用したおばけコスチュームの制作から始まり、ハサミで布に目や鼻、耳部分の穴を開けて手作りする。その後、おばけワンコに変身した愛犬をフォトスポットで撮影し、SNSへの投稿で景品がもらえる仕組みだ。10月31日限定で、仮装してきた愛犬にお菓子をプレゼントする特別企画も用意されている。

　「ゆるり箱根with DOGS」は神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300番地415に位置し、箱根登山鉄道早雲山ケーブルカー「上強羅」駅から徒歩約1分の立地にある。全12室の客室を備え、レストラン、大浴場、貸切風呂、屋内外ドッグラン、フォトスタジオなどの施設を完備している。


《村上弥生》

