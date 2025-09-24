 櫻坂46・四期生が勢揃いの初表紙！オールブラック衣装でクールな存在感を放つ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

櫻坂46・四期生が勢揃いの初表紙！オールブラック衣装でクールな存在感を放つ

エンタメ その他
注目記事
「B.L.T.2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU　櫻坂46四期生（左から：浅井恋乃未、稲熊ひな、勝又春、佐藤愛桜、中川智尋、松本和子、目黒陽色、山川宇衣、山田桃実）
  • 「B.L.T.2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU　櫻坂46四期生（左から：浅井恋乃未、稲熊ひな、勝又春、佐藤愛桜、中川智尋、松本和子、目黒陽色、山川宇衣、山田桃実）
  • 「B.L.T.2025年11月号」ローソンエンタテインメント購入特典ポスター【櫻坂46 四期生】（表）
  • 「B.L.T.2025年11月号」ローソンエンタテインメント購入特典ポスター【櫻坂46 四期生】（裏）
  • 「B.L.T.2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU
  • 「B.L.T.2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU
  • 「B.L.T.2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU
  • 「B.L.T.2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU　左から：浅井恋乃未、稲熊ひな、勝又春
  • 「B.L.T.2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU　左から：佐藤愛桜、中川智尋、松本和子

櫻坂46 四期生、新楽曲『Alter ego』が9月26日配信決定！ | RBB TODAY
画像
櫻坂46四期生は多彩な活動を重ね、新曲『Alter ego』を9月26日に配信開始し、今後もライブ出演やコラボ公演を行う。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/22/236913.html続きを読む »

櫻坂46・山﨑天、始球式練習でプロから太鼓判「完璧です」「もう教えることない」 | RBB TODAY
画像
山﨑天は始球式練習でプロに褒められ自信を深め、本番では悔しい結果に終わったが、楽しい思いを語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/30/234149.html続きを読む »

　27日、櫻坂46四期生9人が表紙を飾る『B.L.T.2025年11月号』（東京ニュース通信社）が発売される。浅井恋乃未、稲熊ひな、勝又春、佐藤愛桜、中川智尋、松本和子、目黒陽色、山川宇衣、山田桃実が初登場となる。

「B.L.T.2025年11月号」ローソンエンタテインメント購入特典ポスター【櫻坂46 四期生】（表）

　表紙に選ばれたのは、オールブラックの衣装をまとった四期生9人が一列に並んで、こちらを見つめるカット。初登場となる今回は、そんな彼女たちの「現在地」を知るべく、ありとあらゆる角度から特集される。

「B.L.T.2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU　左から：浅井恋乃未、稲熊ひな、勝又春
「B.L.T.2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU　左から：佐藤愛桜、中川智尋、松本和子
「B.L.T.2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU　左から：目黒陽色、山川宇衣、山田桃実

　一人4ページというソロページでは、カメラマンが一人ひとりと向き合いじっくりと撮り下ろしたビジュアルはもちろん、B.L.T.恒例の「46問46答」も。個性豊かで、時には面白い回答が量産され、彼女たちのまだ知られざる一面が見えてくる。

　また、2組に分けて実施したロング座談会はそれぞれ1万字、合計で2万字を超える読み応え抜群のインタビューとなっている。稲熊、佐藤、松本、山川チームは、お互いの良いところを熱く語ってくれた姿が印象的。一方の浅井、勝又、目黒、中川、山田チームは、四期生の現状、グループの未来を語る上で名言が多数生み出された。さらには11月8日から11月30日の期間に開催される「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」への意気込みなども語っている。

「B.L.T.2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU
「B.L.T.2025年11月号」ローソンエンタテインメント購入特典ポスター【櫻坂46 四期生】（裏）

　通常版購入者特典も決定。ローソンエンタテインメントでは櫻坂46四期生の両面ポスター1枚、セブンネットショッピングでは金沢亜美、高雄さやか、白鳥沙愛の3種類からポストカード1枚を選んで購入できる。


B.L.T.2025年11月号
￥1,430
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

櫻坂46

坂道グループ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top