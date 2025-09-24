櫻坂46・四期生が勢揃いの初表紙！オールブラック衣装でクールな存在感を放つ | RBB TODAY

27日、櫻坂46四期生9人が表紙を飾る『B.L.T.2025年11月号』（東京ニュース通信社）が発売される。浅井恋乃未、稲熊ひな、勝又春、佐藤愛桜、中川智尋、松本和子、目黒陽色、山川宇衣、山田桃実が初登場となる。

「B.L.T.2025年11月号」ローソンエンタテインメント購入特典ポスター【櫻坂46 四期生】（表）

表紙に選ばれたのは、オールブラックの衣装をまとった四期生9人が一列に並んで、こちらを見つめるカット。初登場となる今回は、そんな彼女たちの「現在地」を知るべく、ありとあらゆる角度から特集される。

「B.L.T.2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU 左から：浅井恋乃未、稲熊ひな、勝又春

「B.L.T.2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU 左から：佐藤愛桜、中川智尋、松本和子

「B.L.T.2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU 左から：目黒陽色、山川宇衣、山田桃実

一人4ページというソロページでは、カメラマンが一人ひとりと向き合いじっくりと撮り下ろしたビジュアルはもちろん、B.L.T.恒例の「46問46答」も。個性豊かで、時には面白い回答が量産され、彼女たちのまだ知られざる一面が見えてくる。

また、2組に分けて実施したロング座談会はそれぞれ1万字、合計で2万字を超える読み応え抜群のインタビューとなっている。稲熊、佐藤、松本、山川チームは、お互いの良いところを熱く語ってくれた姿が印象的。一方の浅井、勝又、目黒、中川、山田チームは、四期生の現状、グループの未来を語る上で名言が多数生み出された。さらには11月8日から11月30日の期間に開催される「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」への意気込みなども語っている。

「B.L.T.2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

「B.L.T.2025年11月号」ローソンエンタテインメント購入特典ポスター【櫻坂46 四期生】（裏）

通常版購入者特典も決定。ローソンエンタテインメントでは櫻坂46四期生の両面ポスター1枚、セブンネットショッピングでは金沢亜美、高雄さやか、白鳥沙愛の3種類からポストカード1枚を選んで購入できる。