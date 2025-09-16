乃木坂46・久保史緒里、卒業を発表！11月に横浜アリーナで卒業コンサート開催 | RBB TODAY

16日、乃木坂46の久保史緒里がグループからの卒業を発表した。あわせて2025年11月26日（水）、27日（木）に横浜アリーナで卒業コンサート開催も決定。会場チケットの先行受付は9月21日（日）18時よりスタートする。

この日、久保は自身の公式ブログで「風のような、9年間でした」と題した記事を投稿。「ツアーのブログを書き終え、ほっとする間もなく、もうひとつ、ブログを書いています。思えば、乃木坂46と出逢ったのは13年も前のこと。今わたしは24歳だから、もう人生の半分以上、乃木坂46のことを考えているんだね。一旦、そんな時間ともお別れなのかしら。乃木坂46を卒業することになりました」とグループからの卒業を報告した。続けて「6歳からアイドルが大好きだった私が、15歳で大好きな乃木坂46になることができ、夢だったんじゃないかと思うほど素敵な9年間を過ごさせていただきました。本当に、ありがとうございました」と感謝の思いを綴った。

卒業を決断した心境については「あの頃の私からは想像がつかないことです。ちゃんと自分の意思で卒業を決断できた。決断の裏にある決意の、第一歩を踏めました」と説明。今後の活動については「自分の選択を正解にしていく作業をこれからはしていかなければなりません。これから先は、まだどうなるかわからないけれど、二歩目として、もう少し自分の身体や自分の心と会話する時間を増やしたいと思います。私の大好きな「暮らし」を大切に、穏やかな日々を送りたいです」と伝えた。

卒業コンサートについては「11月26日、27日に、卒業コンサートをやらせていただけることになりました。本当にありがとうございます。場所は、私の青春が詰まった、横浜アリーナです」と説明。「大好きな背中を見送ってきた場所。私が青春を取り返しに行った場所。そして最後は、私が青春にピリオドを打つ場所に。思い入れなんていう言葉じゃ収まらない、そんな場所ですね。乃木坂46として過ごせる最後の日。会いにきてくださったら嬉しいです」と呼びかけた。

久保の卒業発表に、ファンからは「卒業しても、これからも推させてもらいます。」「しーちゃん卒業おめでとうなんか寂しいね」「9年の旅路、本当にお疲れ様でした。」「久保ちゃんお疲れ様でした」などのメッセージが寄せられている。

※久保史緒里公式ブログ『風のような、9年間でした』

※乃木坂46公式サイト「久保史緒里の卒業コンサート開催決定！」