乃木坂46・池田瑛紗、全国ツアー合間にたこ焼き32個“爆食い”！中西アルノも思わず「信じられない！」 | RBB TODAY

21日放送の『乃木坂工事中』（テレビ東京系）に中西アルノが出演し、同期・池田瑛紗の“大食いっぷり”を暴露した。

この日の放送では、「全国ツアー 裏でも表でもこんなことありました2025 前編」と題した企画をオンエア。毎年恒例の乃木坂46「真夏の全国ツアー」を舞台に、メンバーが撮影した動画を見ながら、意外な関係性や素顔とともに舞台裏が紹介された。企画内で中西は大阪公演の楽屋で池田を撮影し、8個入り4パック＝計32個のたこ焼きが入った袋を映しながら「これは池田さんが持ち帰るたこ焼きです」と説明した。

これを見た番組MCのバナナマン・設楽統が中西に「あのたこ焼きは池田の？」と尋ねると、中西は「そうです。（袋を）開いたら家族で食べるのか？ってぐらいたこ焼きが入ってて。翌日もお仕事一緒だったんですけど、『昨日のたこ焼きどうしたの？』って聞いたら『一晩で全部食べた』って言うんですよ」と驚きを語った。

この発言に対し、池田は物申すように挙手。「ご好意で用意してくださったんですよ」と弁明し、続けて「毎年すごい量を注文するんですけど、顔を覚えてくださって。ライブの後に持ち帰るように毎回何個か焼いてくださっているので、そこから一ついただこうとしたら、『（店員から）池田さん取らないでください！もうあるので！』」と、店側から“池田専用パック”を渡された経緯を明かした。

スタジオから驚きの声が上がる中、バナナマン・日村勇紀が「ガチで何個いける？」と質問。池田が「去年とかは64…」と答えると、設楽は「結構な大食いじゃん」と驚きつつ、池田は「大阪のたこ焼きって小さくて軽いので」と補足した。さらに日村が「中ブヨブヨだしね」とコメントすると、設楽が「言い方！」とツッコミ。「今日村さんの話だけどね」とボケると、スタジオは笑いに包まれた。

