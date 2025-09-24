日向坂46「五期生のぽかぽか写真館」本日より撮りおろしグラビア掲載がスタート！松尾桜がオフショルワンピ姿を披露 | RBB TODAY

日向坂46、9人目の五期生メンバー「松尾桜」を発表！ 特技の“料理”も披露 | RBB TODAY
日向坂46は、9人目となる五期生メンバー・松尾桜について発表した。
日向坂46・松尾桜、五期生楽曲『空飛ぶ車』センターに！本日よりMV公開 | RBB TODAY
日向坂46の15thシングル収録曲「空飛ぶ車」のMVが解禁され、五期生の個人PV予告も公開された。
24日より、日向坂46がグループの公式サイト内にて新企画「五期生のぽかぽか写真館」スタートした。同企画では毎日1人ずつ撮りおろしのグラビアが掲載される。
1人目は日向坂46の15thシングルに収録されている五期生楽曲「空飛ぶ車」のセンターを務める松尾桜。 純白のオフショルワンピース姿でに花冠をあわせたショットが公開されている。
※日向坂46 五期生のぽかぽか写真館（松尾桜の撮り下ろしグラビア）
