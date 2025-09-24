日向坂46「五期生のぽかぽか写真館」本日より撮りおろしグラビア掲載がスタート！松尾桜がオフショルワンピ姿を披露 | RBB TODAY

24日より、日向坂46がグループの公式サイト内にて新企画「五期生のぽかぽか写真館」スタートした。同企画では毎日1人ずつ撮りおろしのグラビアが掲載される。

五期生のぽかぽか写真館

1人目は日向坂46の15thシングルに収録されている五期生楽曲「空飛ぶ車」のセンターを務める松尾桜。 純白のオフショルワンピース姿でに花冠をあわせたショットが公開されている。

※日向坂46 五期生のぽかぽか写真館（松尾桜の撮り下ろしグラビア）