クロちゃん、喉のポリープ手術完了を報告...芸能活動にも影響「当分声は出せない」 | RBB TODAY

24日、お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが自身のXを更新。喉のポリープ手術を受けたことを明かした。

この日、クロちゃんは「今年のあたまぐらいから、喉の調子が悪く、ポリープが出来ていたので手術します」と手術を受けることを説明。今後の芸能活動については「当分声が出せずに仕事を休んだりする事もあります。」と手術の影響があることを明かした。続けて「申し訳ございません。早く治るように努めます！」とつづった。

同日、クロちゃんは手術後の写真とともに「声帯ポリープ切除手術、無事終わりました！」と報告し、「当分声は出せないけど早く治すので、NEWクロちゃんを待っててだしん！！」とコメントした。

この投稿にファンからは「無理しないでまた元気な姿をみせてね」「早く元気になって帰って来てよーー！」「お大事に、しっかり養生なさって下さい。」「お疲れ様でした！」など、体調を気遣う声が寄せられている。

※安田大サーカスのクロちゃんの手術完了報告（クロちゃん公式Xより）