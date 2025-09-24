クロちゃん、喉のポリープ手術完了を報告...芸能活動にも影響「当分声は出せない」 | RBB TODAY

久々の“あつみな”に乱入！？クロちゃんの熱狂的推し活に前田敦子「無の境地」 | RBB TODAY
タレントの高橋みなみが1日、Twitter（ツイッター）を更新し、AKB48時代の“同僚”で女優・前田敦子と久々のツーショットを公開した。
クロちゃんが小説家デビュー！ 特異な恋愛観をむき出しにした短篇集『クロ恋。』発売決定 | RBB TODAY
安田大サーカスのクロちゃんが、小説家デビューすることが決定した。4つの恋愛短篇を綴った『クロ恋。』（双葉社）が3月19日に発売される。
24日、お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが自身のXを更新。喉のポリープ手術を受けたことを明かした。
この日、クロちゃんは「今年のあたまぐらいから、喉の調子が悪く、ポリープが出来ていたので手術します」と手術を受けることを説明。今後の芸能活動については「当分声が出せずに仕事を休んだりする事もあります。」と手術の影響があることを明かした。続けて「申し訳ございません。早く治るように努めます！」とつづった。
同日、クロちゃんは手術後の写真とともに「声帯ポリープ切除手術、無事終わりました！」と報告し、「当分声は出せないけど早く治すので、NEWクロちゃんを待っててだしん！！」とコメントした。
この投稿にファンからは「無理しないでまた元気な姿をみせてね」「早く元気になって帰って来てよーー！」「お大事に、しっかり養生なさって下さい。」「お疲れ様でした！」など、体調を気遣う声が寄せられている。
※安田大サーカスのクロちゃんの手術完了報告（クロちゃん公式Xより）