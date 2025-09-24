オープンハウスCMで注目の美少女・藤本唯千夏、キュートすぎる笑顔を披露！ | RBB TODAY

27日に発売される『B.L.T. 2025年11月号』（東京ニュース通信社）に、「オープンハウス」のCMで注目を浴びた藤本唯千夏が初登場する。

藤本は北海道出身の14歳。2023年の全国オーディション「アオハル・ザ・ファースト」で初代グランプリを獲得し、ドラマやCMに出演するなど活躍の幅を広げている。緑が溢れ落ち着いたロケーションの中、彼女の素の表情を捉えた。インタビューでは、女優に憧れたきっかけやデビューまでの道のり、家族や友達との関わり方など必見の内容となっている。

「B.L.T.2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／前康輔

「B.L.T.2025年11月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【金澤亜美（僕が見たかった青空）】

僕が見たかった青空から金澤亜美が登場。金澤は選抜制が始まった2ndシングル「卒業まで」から最新の6thシングル「視線のラブレター」まで、全て青空組（選抜）として抜擢される人気メンバーの一人。その「アイドル力」にも定評のあるメンバーだが、グループ結成から2周年を経た今、グループへ想いや個人としての気持ちを語ってくれた。

「B.L.T.2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎

「B.L.T.2025年11月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【高雄さやか（STU48）】

最新シングル『傷つくことが青春だ』が発売中のSTU48より、今作で初センターを務める高雄さやかが半年ぶりに登場。今回は都会の喧騒を離れ、空気の澄んだ自然豊かなスポットで撮影を行った。馴染みのスタッフに囲まれリラックスした様子を見せつつ、いつもより肌の露出度が高いキャミソール衣装を着て、艶やかな表情をした高雄の姿を収めている。

「B.L.T.2025年11月号」（東京ニュース通信社刊）撮影／ImaTatsu

「B.L.T.2025年11月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【白鳥沙怜（AKB48）】

今年結成20周年を迎え、20周年記念シングル『Oh my pumpkin!』の売上は好調を記録、さらに現在、20周年記念ライブツアー「AKB48 20th Year Live Tour 2025～PARTYが始まるよ～」を開催中のAKB48。好評の研究生連載の3回目には、19期研究生・白鳥沙愛が登場する。今回、上品で端正な顔立ちを持つ白鳥を絵画に描かれた美少女に見立て、絵の中の世界観をテーマに撮影を行った。ロケーションとなった美しい近代建築の力も相まって、どこを切り取っても“絵になる”白鳥に注目だ。