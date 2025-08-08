磯山さやかの“41歳とは思えない”水着姿も収録！デビュー25周年記念写真集が発売決定 | RBB TODAY

10月22日、デビュー25周年を迎えたグラビアアイドル・磯山さやかが『デビュー25周年記念写真集』（講談社）を発売する。

磯山さやか『デビュー25 周年写真集(仮)』©須藤敬一／講談社

同作は、前作『and more』から2年ぶりとなる最新写真集で、「いつまでも色褪せることのないキューティー&ビューティー」をテーマに制作された。撮影はオーストラリア・ケアンズで行われ、透き通る青い海や森の中の幻想的な川、ゴージャスな邸宅、カジュアルなモーテル、新鮮なフルーツが並ぶ市場など、多彩なロケーションが登場する。

磯山さやか『デビュー25 周年写真集(仮)』©須藤敬一／講談社

作品では、笑顔弾けるキュートなビキニ姿や、大人の魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、写真集ならではの大胆ショットをたっぷり披露。41歳となった磯山の輝きを収めた一冊に仕上がっている。