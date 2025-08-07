ラブライブ声優・絵森彩、マフラーから美バストチラ見せ！デジタル写真集『光彩』配信決定 | RBB TODAY

14日より、『ラブライブ！スーパースター!!』のLiella!メンバー・鬼塚夏美役で知られる声優・絵森彩のデジタル限定写真集『光彩』（ワニブックス）が配信される。

絵森彩デジタル写真集『光彩』（C）ワニブックス

同作は大ヒット中のセカンド写真集『生彩』（ワニブックス）の流れを汲みつつ、全カット新衣装の撮り下ろしのみで構成。沖縄の街中で楽しく散策する様子や、部屋でくつろぐ姿、マフラーから美バストチラ見せする姿、水着で元気にはしゃぐ模様など彼女の魅力が存分に見られる内容となった。魅力がぎっしりと詰まった大ボリュームの80ページとなっている。

絵森彩は「デジタル限定写真集『光彩』発売決定ありがとうございます！全て新衣装撮り下ろしとなっているので、2nd写真集『生彩』をお手に取ってくださった方にも『光彩』を楽しんでいただけるのかなと思います。20歳という節目の歳にこの写真集に挑戦をする事で、新しい自分の表現に気付くことが出来ました。私の想い描く肉体美に仕上げることができたとても思い出に残っている1冊です。そんなデジタル写真集『光彩』が沢山の方に届きますように！」とコメントしている。