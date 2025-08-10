キム・ヨナ、リベンジポルノ犠牲タレントと2ショット。大学つながりか | RBB TODAY

ミス・スコリア出身の放送人ハン・ソンジュが、キム・ヨナとのツーショットを公開した。

ハン・ソンジュは最近、自身のSNSに「誇らしいキム・ヨナ選手、後輩と一緒に。いつ会っても偉大で立派で誇らしい」とつづり、写真を公開した。

公開された写真には、大学の後輩であるキム・ヨナとイベント会場で記念の認証ショットを残すハン・ソンジュの姿が写っている。ハン・ソンジュとキム・ヨナはきちんとした服装で、明るい笑顔を浮かべながらカメラを見つめている。

(画像=ハン・ソンジュ SNS)

ハン・ソンジュとキム・ヨナは高麗大学出身で、高麗大学の創立120周年記念行事に出席し、2人の対面が実現した。

ハン・ソンジュはミス・コリア出身でSBSの女性アナウンサーとして活躍した後、フリーになってマルチタレントとして活躍していた人気者だ。授賞式などでは元女子アナとは思えない優雅で麗しきドレス姿を惜しげもなく披露するなど、その妖艶なルックスがいつも話題だった。

しかし2011年、元交際相手だった台湾系アメリカ人によってリベンジポルノ動画を流出され、芸能界から姿を消した。

芸能界活動を中断したハン・ソンジュは、檀国（タングク）大学の一般大学院保健学科で園芸治療博士号を取得。

ロサンゼルスで開かれた精神医学関連学会ホームページに掲載されたハン・ソンジュに関する紹介文によると、彼女は認知症患者たちに向けた園芸治療を主に研究し、最近はソウル大学病院のキム・マンホ教授と、認知能力の低下を改善するための機能性食品研究をしている。

