活動休止中のNewJeans・ダニエル、短いウェアで見せたくびれに注目！初のランニング大会に出場か | RBB TODAY

ガールズグループNewJeansのメンバー、ダニエルが活動休止後、意味のある挑戦に乗り出した。

去る8月9日、HIPHOPデュオJINUSEANのSEAN（ショーン）は自身のSNSを更新。

キャプションには、「アンノウンクルーの夜明けランニング。ダニエルとイ・ヨンジンコーチとともに8.15kmを楽しみながら走る。イ・ヨンジンコーチは、ダニエルのためのランニングレッスンとオーダーメイドの補強訓練まで」という文章とともに数枚の写真を投稿した。

写真のなかのSEANは、「アンノウンクルー」としてともに走っているダニエルと早朝から漢江（ハンガン）沿いを走った。

（写真＝SEAN Instagram）左からSEAN、ダニエル

ダニエルは身体の線が見えるトレーニングウェアに帽子をかぶってトレンディな魅力を披露した。ほぼ化粧をしていないにも関わらず、華やかな美貌を見せ、目を引く。

SEANは「ダニエル、初の10km大会が決まったから準備するのを手伝ってあげる。目標時間内に完走することは心配しないで」と伝えた。ダニエルはSEANと一緒にランニングを始めた後、初の10km大会に出場することにしたものと見られる。

なお、ダニエルは2024年11月、NewJeansのメンバーたちと緊急記者会見を開き、所属事務所ADORと専属契約を解約すると宣言した。その後、ADORとの対立のなかで一部予定されていたスケジュールのみに参加後、NewJeansとして活動を休止した。

（記事提供＝OSEN）

◇ダニエル プロフィール

2005年4月11日生まれ。本名ダニエル・マーシュ。父はオーストラリア人、母は韓国人の二重国籍。オーストラリアで生まれ、幼少期を韓国で過ごしキッズモデルとして活動した。2012年から再びオーストラリアに生活拠点を移し、2019年に現地で開催されたBigHitエンターテインメント（現HYBE）主催のオーディションに参加。その後練習生となり、2022年にNewJeansのメンバーとしてデビューした。メンバーのなかで最も器用で、絵や料理が得意とも。

■【写真】ダニエル、日本で見せた入浴ショット

■【写真】ダニエル、パク・ボゴムらとのランニングを報告

■【話題】NewJeans、「抗うつ薬が必要なほど追い詰められていた」