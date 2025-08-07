 “美少女図鑑アワード3冠”白濱美兎、あどけない表情でマシュマロボディ公開 | RBB TODAY
“美少女図鑑アワード3冠”白濱美兎、あどけない表情でマシュマロボディ公開

『BOMB!』9月号限定版・裏表紙（C）ワン・パブリッシング
  • 『BOMB!』9月号限定版・裏表紙（C）ワン・パブリッシング

　7日発売の『BOMB!』（ワン・パブリッシング）9月号〈限定版〉の裏表紙に、白濱美兎が登場。白い素肌とあどけない表情で美ボディを披露した。

　鳥取県出身で現在18歳の白濱は、2023年に「美少女図鑑アワード2023」で3冠を獲得したことで話題となった。高校を卒業したばかりの彼女がベッドの上で披露したのは、ピュアな水着姿。色白の美バストとマシュマロボディがひときわ映えるカットとなっている。


《アルファ村上》

