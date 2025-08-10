ZB1キム・ジウン＆ジャン・ハオ＆リッキー、緑溢れる自然で見せる爽やかな魅力！新ALコンセプト写真公開 | RBB TODAY

ボーイズグループZEROBASEONEのメンバー、キム・ジウン、ジャン・ハオ、リッキーの自然な日常の瞬間が捉えられた。

本日（8月10日）0時、ZEROBASEONEは公式SNSを通じて、1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』のキム・ジウン、ジャン・ハオ、リッキーのORDINARY（オーディナリー）バージョンのコンセプトフォトとコンセプトフィルムを公開した。

公開された写真のなかの3人は、自然と同化した。3人は華やかなステージではなく、日常を満喫し、爽やかなビジュアルを披露した。一緒にいるとき1番楽しいメンバーたちの姿が目を引く。

このように、ZEROBASEONEはカムバック前に飾らない日常の魅力を盛り込んだオーディナリーバージョンのティージングコンテンツを公開し、ファンの大きな反響を呼んでいる。

さまざまな解釈と推測のなかでZEROBASEONEが『NEVER SAY NEVER』で展開する物語に関心が集中している。

『NEVER SAY NEVER』はZEROBASEONEがZEROSE（ZEROBASEONEのファンネーム）とともにしてきた音楽の旅で最も輝くハイライトを飾るアルバムだ。「不可能はない」という強烈なメッセージを伝え、世界中のファンにグループならではの勇気と希望を伝える。

なお、ZEROBASEONEの1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』は来る9月1日18時にリリース予定だ。

◇ZEROBASEONEとは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZEROBASEONE（ZB1）」は、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。活動期間は2年6カ月を予定している。

