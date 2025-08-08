元SKE48・北野瑠華、水着姿で美谷間見せ！『グラぱらっ！』コラボ写真集表紙が公開 | RBB TODAY

29日、元SKE48の北野瑠華が初主演を務めるドラマ『グラぱらっ！』とコラボした写真集（講談社）の表紙とタイトルが公開された。あわせて、先行カット第2弾も解禁された。

『北野瑠華 ドラマコラボ 写真集 「グラぱらっ！」』Ⓒ栗山秀作

写真集のタイトルは、ドラマ名と同じ『グラぱらっ！』に決定。表紙は、グアムのホテルのプールサイドで撮影したビキニカットに、北野が演じるドラマのヒロイン・葛木さくらのイラストを配したデザイン。北野がカメラを見つめ、美谷間を見せるカットとなっている。

『北野瑠華 ドラマコラボ 写真集 「グラぱらっ！」』Ⓒ栗山秀作

『北野瑠華 ドラマコラボ 写真集 「グラぱらっ！」』Ⓒ栗山秀作

同作は漫画版「グラぱらっ！」の原作者・桂あいり氏が書き下ろしたストーリーをもとに、ドラマのスピンオフとしても楽しめるコラボ写真集。グアムの美しいビーチや爽やかなプール、ホテルなどで「グラぱらっ！」のヒロイン・葛木さくらがグラビア撮影に臨む姿を演じている。また、写真集のお渡しイベントの開催も決定。8月30日に東京・書泉ブックタワー、31日に名古屋・星野書店近鉄パッセ店と大阪・TSUTAYA EBISUBASHIで行われる。