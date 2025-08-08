 声優・田中ちえ美、初ランジェリーに挑戦！2nd写真集が発売決定 | RBB TODAY
声優・田中ちえ美、初ランジェリーに挑戦！2nd写真集が発売決定

田中ちえ美 2nd写真集 先行カット
　声優・田中ちえ美の2nd写真集が、自身の誕生日である10月6日にイマジカインフォスより発売される。前作『田中ちえ美1st写真集 未確認』から2年ぶりとなる同作は、西洋と東洋の文化が混在する煌びやかな街・マカオを舞台に撮影された。

　今回、同作で田中が表現するのは「大人の魅力」だ。初挑戦となるランジェリーカットに加え、より繊細で内面的な美しさを引き出すデザインの水着姿も披露している。大人の女性へと成長した田中の魅力が詰まった一冊となっている。

　田中ちえ美は「この度、私の写真集第2弾を発売させていただくことになりました！！わー！嬉しい！本当に嬉しいです！前回の写真集から約2年。この2年間での経験や変化、そして今の私ができる大人の一面をたっぷり詰め込みました！！今回の撮影は初めてのマカオ！私自身の『こうしてみたい！』というアイデアをたくさん取り入れていただき、スタッフの皆さんと一緒に、一冊まるごと『今の私』を作り上げました。今まで見せたことのない表情や雰囲気もたくさん詰まっているので、ぜひ一緒に旅をしている気持ちで楽しんでください！よろしくお願いいたします！！」とコメントしている。


《アルファ村上》

