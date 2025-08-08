 えなこ、夏全開の水着グラビア！『ヤングアニマル』表紙に登場 | RBB TODAY
えなこ、夏全開の水着グラビア！『ヤングアニマル』表紙に登場

『ヤングアニマル』16号（C）白泉社
  • 【巻頭グラビア】えなこ（撮影：フジシロタカノリ）
  • 【巻末グラビア】三田のえ（撮影：カタセタエ）

　8日に発売された『ヤングアニマル』16号（白泉社）に、コスプレイヤー・えなこが2号連続で巻頭グラビアを飾っている。

【巻頭グラビア】えなこ（撮影：フジシロタカノリ）

　同号では、日差しを浴びながら麦わら帽子をかぶり、ひまわり柄の水着をまとって登場。夏の自然を感じさせる装いで、ナチュラルかつ美しい姿を披露している。　

【巻末グラビア】三田のえ（撮影：カタセタエ）

　また、巻末グラビアには、えなこがプロデュースする撮影会「えなこPresents Muse撮影会」にも出演したグラビアアイドルの三田のえが初登場。ラムネを擬人化したようなブルーの水着にレースを羽織り、清涼感あふれるグラビアに仕上がっている。


《アルファ村上》

