えなこ、夏全開の水着グラビア！『ヤングアニマル』表紙に登場 | RBB TODAY

8日に発売された『ヤングアニマル』16号（白泉社）に、コスプレイヤー・えなこが2号連続で巻頭グラビアを飾っている。

【巻頭グラビア】えなこ（撮影：フジシロタカノリ）

同号では、日差しを浴びながら麦わら帽子をかぶり、ひまわり柄の水着をまとって登場。夏の自然を感じさせる装いで、ナチュラルかつ美しい姿を披露している。

【巻末グラビア】三田のえ（撮影：カタセタエ）

また、巻末グラビアには、えなこがプロデュースする撮影会「えなこPresents Muse撮影会」にも出演したグラビアアイドルの三田のえが初登場。ラムネを擬人化したようなブルーの水着にレースを羽織り、清涼感あふれるグラビアに仕上がっている。