えなこ、夏全開の水着グラビア！『ヤングアニマル』表紙に登場 | RBB TODAY

えなこ、抜群のボディライン披露！新グラビアムック『PARADE』オフショを公開 | RBB TODAY
えなこが本日発売の雑誌『PARADE』のオフショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/31/234197.html続きを読む »
えなこ、フルーツほおばり“甘さMAXボディ”披露！『SPA!』表紙を飾る | RBB TODAY
『週刊SPA!』創刊37年記念号にえなこ登場や写真集発売情報、新人美女やアイドル出演、コラボ企画を掲載。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/05/234495.html続きを読む »
8日に発売された『ヤングアニマル』16号（白泉社）に、コスプレイヤー・えなこが2号連続で巻頭グラビアを飾っている。
同号では、日差しを浴びながら麦わら帽子をかぶり、ひまわり柄の水着をまとって登場。夏の自然を感じさせる装いで、ナチュラルかつ美しい姿を披露している。
また、巻末グラビアには、えなこがプロデュースする撮影会「えなこPresents Muse撮影会」にも出演したグラビアアイドルの三田のえが初登場。ラムネを擬人化したようなブルーの水着にレースを羽織り、清涼感あふれるグラビアに仕上がっている。