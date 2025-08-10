BTS・JUNG KOOK、YouTube Musicで再生回数“億台”の楽曲が8曲に！『Yes or No』が1億回突破 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKがYouTube Musicで“音源の帝王”らしい存在感を放った。

最近、YouTube MusicでJUNG KOOKの1stソロフルアルバム『GOLDEN』の収録曲『Yes or No』が再生回数1億回を突破した。これでYouTube Musicにて1億回以上再生された楽曲を8曲保有することになった。

8つのトラックは『Yes or No』をはじめ、デジタルシングル『Seven』『3D』、『GOLDEN』のタイトル曲『Standing Next to You』、シングル『Still With You』、2022年サッカーワールドカップのテーマソング『Dreamers』、歌手チャーリー・プースとのコラボ曲『Left and Right』、OST『Stay Alive』だ。

特に、『Seven』は10億1000万回、『Left and Right』は6億2300万回、『Dreamers』は4億1700万回、『3D』は4億1900万回、『Standing Next to You』は4億800万回、『Still With You』は1億2100万回、『Stay Alive』は1億1700万回と、強大な再生数値を記録中だ。

『Yes or No』はミュージックビデオがないにも関わらず、オーディオの再生回数が7380万回を超えた。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

JUNG KOOKは、すでにYouTube Musicで再生回数4億回の楽曲を5曲（『Seven』『3D』『Standing Next to You』『Dreamers』『Left and Right』）保有し、K-POPソロアーティスト最多の記録を打ち立てた。

去る2023年11月にリリースした『GOLDEN』では、韓国のソロアーティストのアルバム初にして唯一の再生回数10億回を達成した。現在『GOLDEN』は再生回数23億6000万回を突破し、名実ともに“K-POPソロ最強アルバム”の地位を証明している。

なお、JUNG KOOKのユーチューブトピックチャンネルは、登録者383万人でK-POPソロアーティスト1位となっており、5年連続で世界のユーチューブで最も多く検索されたK-POPアイドルとして記録された。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

