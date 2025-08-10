東京公演当日にフィットネスレース参加で話題のSHINee・ミンホ、イケメン兄とテレビ出演 | RBB TODAY

ボーイズグループSHINeeのメンバー、ミンホが名門のソウル大学出身の実兄とともに過ごす姿が公開され、関心を集めた。

去る8月8日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『私は1人で暮らす～シングルのハッピーライフ～』第608回では、音楽プロデューサーCODE KUNSTが親友と親友の弟ミンホに助けてもらいながら、作業室の大掃除に乗り出す場面が捉えられた。

この日、CODE KUNSTの親友ミンソクとミンホが並んで立つと、コメディアンのパク・ナレは「同じ絵に見える。本当に似ている」と感嘆した。ミンホは、兄の友人ミョンシンとも親しく抱擁を交わした。

スタジオの出演者たちが「兄の友人たちと挨拶はしても一緒に遊ぶことは容易ではない」と驚くと、ミンホは「2歳違いかつ中学、高校が同じだったので、部活動をともにした。兄たちにたくさんついて回った」と説明した。

（写真＝MBC）1枚目左：ミンホの実兄 4枚目：左からCODE KUNST、ミンホ

ミンホの実兄チェ・ミンソクはソウル大学体育教育学科を卒業し、CODE KUNSTとは小学校の頃から親しいことで知られている。

彼は2022年に同番組でCODE KUNSTの友人として登場し話題になり、当時CODE KUNSTは「ミンホがデビューすると言ったとき『ミンソクがデビューしなければならないでしょ、ミンホがなぜするのか』という話が出てきた」と笑えるけれど悲しい秘話を公開した。

今回の放送で再会した兄弟のツーショットは、格別に似ているビジュアルと温かい関係性で視線を釘付けにした。

なお、ミンホは8月9日、コンサート「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」に出演する前、横浜でフィットネスレース「HYROX Yokohama」に参加したことで話題になった。

◇ミンホ プロフィール

1991年12月9日生まれ。本名チェ・ミンホ。2008年にSHINeeのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインラッパーとボーカルを担当しており、俳優としても活躍。『メディカルトップチーム』『花郎＜ファラン＞』『ユミの細胞たち』といったドラマに出演し、アーティストにとどまらない人気を博している。実父はプロサッカーKリーグ2の忠北清州FCを率いるチェ・ユンギョム監督。ミンホ自身も芸能界屈指の万能スポーツマンとして知られ、K-POPアイドルが各種スポーツで競う類のバラエティ番組では毎回圧倒的な存在感を放っている。

