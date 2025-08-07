【インタビュー】SKE48・菅原茉椰、2nd写真集はセクシーショット満載「お尻がはみ出しちゃっています」 | RBB TODAY

SKE48を8月末に卒業する菅原茉椰の2nd写真集「Opportunity」（白夜書房）が8月6日に発売される。

撮影は台湾をメインに行い、ヘルシー＆セクシーなスポブラ、お尻がはみ出してしまっているランジェリー、やってみたかったという花風呂など、1st写真集を超えるセクシーショットが満載で見どころの多い写真集となっている。卒業記念写真集となる同作の撮影の様子と、卒業を控えた心境を菅原に語ってもらった。

ーー「Opportunity」はどんな作品に仕上がりましたか？

1st写真集「シャッターチャンス」（2024年4月発売）と比べると、大人っぽく成長した姿をたくさん見ることができる写真集に仕上がったと思います。台湾では「卒業後の一人旅」をテーマに撮影しました。公園でメリーゴーランドを背景に撮ったカットがあるのですが、私のペンライトのカラーである緑のチュールドレスを着てスニーカーを履いています。スタイリストさんに「緑のドレスを着たい」と伝えたら私がスニーカーが好きなことを知っていて、スニーカーも用意してくださりました。自分がやってみたかったスタイルを実現できたのでお気に入りのカットです。

SKE48・菅原茉椰2nd写真集『Opportunity』（白夜書房） 撮影／藤原宏

ーー公園の他に、どんな場所で撮影しましたか？

廃墟で撮影しました。物音ひとつしない所だったのですが、生まれたままの姿の上に薄い布を1枚だけ羽織った全身の写真があります。完成した写真集を見て驚いたのですが、まさかこんなに体が透けて見えてしまっているとは思ってもいませんでした（笑）

廃墟では、生まれたての赤ちゃんのような写真も撮りました。赤ちゃんって体を屈めたりもすると思いますが、体を屈めた赤ちゃんと同じ構図で、私もうずくまりました。勝負カットではあるのですが、この時は薄い布を体の前に抱えているだけであとは生まれたままの姿だったので、お尻がはみ出しちゃっています（笑）

親とか知り合いに見られるのは恥ずかしいのですが、芸術作品に仕上がっていると思います。

SKE48・菅原茉椰2nd写真集『Opportunity』（白夜書房） 撮影／藤原宏

ーー花風呂にも挑戦されたと聞きました。

花風呂は初めてだったのですが楽しかったです。バスタブにピンクの花が散りばめられているカットで、注目して頂きたいのは「色」です。‟アイドルといえばピンク”というイメージを持つ方も多いと思いますが、私は‟ピンクに囲まれる”という機会がほとんどなかったのですね。なので、ピンクのお花に囲まれたラブリーな雰囲気の中にいる私を見て欲しいです。

花風呂カットは数枚あるのですが、最後の1枚は、かわいいお尻が見えちゃっています。前作ではお尻を見せるカットがあまりなかったので、かわいいお尻にも注目してほしいです。

SKE48・菅原茉椰2nd写真集『Opportunity』（白夜書房） 撮影／藤原宏

ーーピンクTシャツカットでは、‟下乳”といいますかアンダーバストが見えてしまっています。

撮影スタッフのみなさんから「こんなカット、どう？」と色々と提案してもらったのですが、気づいたらアンダーバストが見えてしまっていました（笑）でも、みなさんが色気を求めているわけではないことは伝わってきていましたので、脱いでも「嫌だな」という感覚はありませんでした。みなさんがちゃんとした作品を作ろうと色々と提案して下さり、‟私の最大限の大人”を引き出して下さりました。

ただ、撮影中はストーリーの流れやバランスしかチェックしていなくて、出来上がったものを見たらアンダーバストがたくさん写っていました（笑）

SKE48・菅原茉椰2nd写真集『Opportunity』（白夜書房） 撮影／藤原宏

ーー谷間カットもセクシーですね。

谷間カットでは、胸にあるホクロがきれいに写っています。「ホクロが写っている」ということは「谷間が写っている」ということなのですが、グラビアじゃないと見ることができないホクロだと思います。谷間と一緒にホクロも楽しんで頂けたら嬉しいです。

ーー表紙の3種類のカットを選んだ理由を教えてください。

通常版の表紙は髪をかき上げているカットです。このカットはスタイリストさんからも、メイクさんからも、「めっちゃいいよ」と言ってもらえて、自分でも「いいな」と思ったのですぐに決まりました。

SKE48・菅原茉椰2nd写真集『Opportunity』（白夜書房） 撮影／藤原宏

HMV＆BOOKS限定版の表紙は、ワンピースタイプの黒のランジェリーカットで、背中から写したものになっています。大人かわいい感じのカットがあってもいいなと思ったのですが、スケスケの背中とかわいいお尻が写っているところがいいなと思います。お尻は角度的にはみ出しちゃっているのですが、それもかわいいなと思って（笑） このランジェリーを着用した一連のカットはファッション雑誌の特集というコンセプトで撮ったので、そのように見えていたら嬉しいです。

SKE48・菅原茉椰2nd写真集『Opportunity』（白夜書房） 撮影／藤原宏

セブンネットショッピング限定版の表紙は、SKE48劇場での卒業公演で着る予定の卒業ドレスで撮らせて頂きました。卒業記念の写真集なので、アイドルをしていたことがわかる写真があるといいなと思ってこの写真を選びました。

SKE48・菅原茉椰2nd写真集『Opportunity』（白夜書房） 撮影／藤原宏

ーーSKE48での活動はどうでしたか？

高1のときにSKE48に入ったのですが、楽しい10年間だったし、成長できた10年間だと思います。SKE48にいて本当によかったと思います。卒業してからも、「SKE48にはやっぱ菅原茉椰がいないとダメだよな」と言って頂けるくらいに頑張りたいと思います。

ーー2nd写真集のリリースを楽しみにしているファンの方へメッセージをお願いします。

前作よりも大人になった菅原を見ることができますので、前作と一緒に見て頂ければより楽しんで頂けると思います。アイドルとしての姿も収録されていて、私がアイドルだった証拠を残せたことが嬉しいです。みなさんのお手元に‟菅原を好きだった証拠”として残して頂けたらと思います。