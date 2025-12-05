元SKE48・北野瑠華、胸元セクシーな“ヴィーナス”ショット！2nd写真集のタイトル＆表紙公開 | RBB TODAY

12月19日に発売される元SKE48・北野瑠華の2nd写真集のタイトルが『ヴィーナスの、誕生』（白夜書房）に決定した。あわせて、表紙カットが公開された。

北野は2012年11月に6期生としてSKE48に加入。2024年6月にグループ卒業後は俳優を軸として活動している。昨年9月に1st写真集『触れて、みる?』を刊行し、一糸まとわぬ「2000万バズ」カットで一躍グラビア界を席巻した。今回の2nd写真集は長崎県・五島列島で4日間撮影された。

『ヴィーナスの、誕生』セブンネットショッピング限定版（撮影／佐藤裕之）

通常版の表紙には、夕暮れ前の温かな光に照らされた印象的な1枚が採用された。「女神」を彷彿とさせるその佇まいからタイトルが決定した。真っ青な空と広大な自然は、撮影ロケ地となった五島列島ならではとなっている。セブンネット限定版では黄色いビキニの海岸カットが採用された。アンニュイな視線と、水着の胸元に手をかけるセクシーな1枚となった。

『ヴィーナスの、誕生』（撮影／佐藤裕之）

発売を記念したお渡し会イベントは、12月14日に東京のSYDホール、12月20日に大阪のTSUTAYA EBISUBASHIと名古屋の星野書店近鉄パッセ店、12月21日に東京の書泉ブックタワーで開催される。予約開始情報は公式アカウント「@kitanoruka_2nd」にて近日公開となる。

『ヴィーナスの、誕生』（撮影／佐藤裕之）

『ヴィーナスの、誕生』（撮影／佐藤裕之）

北野は「1st写真集発売からこんなにも早く2nd写真集が決まるなんて私もまだ驚いていますが、1st写真集をたくさんの方が手に取ってくださり愛してくださった結果だと思います。本当にありがとうございます! 今回の写真集は長崎・五島列島で4日間撮影しました。1st写真集で魅せた大胆さはもちろんそのままで、1つ年齢を重ねた今の私の大人の魅力がたっぷり詰まった1冊になっています。ここでしか見れない新しい北野瑠華を是非楽しんでください!」とコメントした。