明石家さんまがCANDY TUNEからのお願いに赤面！NHK音楽特番『明石家紅白！』放送決定 | RBB TODAY

※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
明石家さんまがCANDY TUNEからのお願いに赤面！NHK音楽特番『明石家紅白！』放送決定

『第17回明石家紅白！』（C）NHK
　28日、明石家さんまがNHKで繰り広げる音楽特番『明石家紅白!』（NHK総合）の第17回が放送される。


　2025年に活躍したアーティストが大集合する同番組には、CANDY TUNE、&TEAM、AiScReam、氷川きよし、MAZZELが出演し、コーナーゲストとして三山ひろしが登場する。

　『倍倍 FIGHT!』で大ブレイクし、紅白初出場を決めたCANDY TUNEは、初対面のさんまとヒットで変わったことやブレイク前の苦労話で盛り上がる。「倍倍 FIGHT!」のフリをやってほしいというお願いに、さんまが赤面する場面もある。

　日本と韓国でのミリオンヒットを達成した&TEAMは、洗濯機の使い方や料理の匂いなど、共同生活ならではの悩みをさんまに打ち明ける。実はさんまとMAKIには以前から関係があり、驚きのエピソードから爆笑展開になる。

　11月発表のシングルで数々のチャート1位を獲得したMAZZELは、デビュー曲の歌詞で「さんま」と聴こえる部分があり謝りたいというSEITOに対するさんまの反応が注目だ。ダンスや歌に加え、超能力や魔法など、メンバーが驚きの特技を披露する。

　「ラブライブ!シリーズ」から生まれたユニットAiScReamは、SNSで話題の「愛♡スクリーム! チャレンジ」でさんまや他ゲストも大盛り上がりとなる。声優本人としての特別版「愛♡スクリーム! チャレンジ」も披露する。

　今年デビュー26年目を迎えた氷川きよしは、さんまと13年ぶりの共演となる。新たな呼び名「KIINA.」に込めた思いを熱く語るが、なぜか爆笑トークに展開する。「のどのケア方法」や「コンサート前のルーティーン」など、他ゲストからの相談コーナーもある。

　今回は本家紅白の「けん玉チャレンジ」でおなじみの三山ひろしが特別ゲストとして登場する。出演者一同で、明石家紅白だけのスペシャルなけん玉チャレンジに挑戦する。さんまも驚いた意外な結果となる。

　さらに出演者の「思い出に残る紅白名場面」も紹介する。子供の頃の憧れの存在や、歌手を目指すきっかけとなったシーンなど、それぞれの個性あふれるエピソードと共に届ける。


《アルファ村上》

