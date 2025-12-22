30代以下の調査では女性アーティストが上位独占　韓国の「今年を輝かせた歌手」ランキング発表 | RBB TODAY

世論調査会社である韓国ギャラップが「今年を輝かせた歌手」を発表した。

12月22日、韓国ギャラップは、2025年7月・9月・11月の3回にわたり、全国（済州を除く）の満13歳以上5148人を対象に「今年活動した韓国の大衆歌謡歌手およびグループの中で、最も好きな歌手を3人まで挙げてほしい」と質問し、その結果を発表した。

それによると、30代以下ではIUが1位に、40代以上ではイム・ヨンウンが1位に輝いた。

30代以下のトップ10を見ると、1位のIU（20.1％）に続き、2位BLACKPINK（18.1％）、3位aespa（14.0％）、4位IVE（12.2％）、5位NewJeans（12.0％）と上位を女性アーティストが独占した。

6位にBTS（10.9％）が入り、以下、7位G-DRAGON（10.7％）、8位ロゼ（7.2％）、9位ファン・ガラム（5.3％）、10位DAY6（5.0％）となった。

（写真提供＝OSEN）IU

30代以下で1位のIUは今年、リメイクアルバムと自作曲『Bye, Summer』を発表。上半期にはNetflixシリーズ『おつかれさま』でオ・エスンと娘クムミョンの一人二役を演じており、「今年のタレント」調査でも2位に名を連ねている。

一方、40代以上のトップ10を見ると、6年連続で1位はイム・ヨンウン（29.1％）となっており、2位チャン・ユンジョン（12.3％）、3位イ・チャンウォン（12.0％）、4位ヨンタク（9.1％）、5位ソン・ガイン（7.9％）とトロット歌手が支持を集めた。

以降、6位にIU（7.7％）が入り、7位ジンソン（6.9％）、8位パク・ソジン（6.3％）、9位ファン・ガラム（5.9％）、10位ナ・フナ（5.5％）という結果だった。

（写真提供＝OSEN）

40代以上の1位となったイム・ヨンウンは、2016年にデビューしたトロットスターで、今年は2ndフルアルバム『IM HERO 2』のリリースをはじめ、記念リスニングイベント、全国ツアーなどを続けている。

世代によって「今年を代表する歌手」の答えがはっきり分かれた点は、現在の韓国音楽シーンの広がりと多様性を象徴する結果といえそうだ。

