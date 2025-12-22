EXO、“2年6カ月ぶり”カムバックをファンと祝う！8thフルアルバム『REVERXE』ショーケース開催決定 | RBB TODAY

EXOが、カムバックを記念したショーケースを開催する。

EXOは2026年1月19日に、8thフルアルバム『REVERXE』をリリースする。同日18時に各音楽配信サイトを通じて全9曲の音源を公開した後、19時30分からソウル・慶熙（キョンヒ）大学 平和の殿堂にてショーケースを行う。

今回のショーケースでは、8thフルアルバム『REVERXE』のステージを披露するほか、アルバムにまつわるさまざまなビハインドストーリーも語られる予定だ。約2年6カ月ぶりのカムバックを、ファンと同じ空間で祝う場となるだけに、期待が高まっている。

（画像＝SMエンターテインメント）

またEXOは、12月20日に開催された「MMA 2025」に出演し、パワフルなパフォーマンスが際立つ新曲『Back It Up』のステージを初公開。さらに『Monster』『The Eve』『Love Shot』『Growl』などのメガヒット曲も披露し、会場の観客はもちろん、後輩アーティストたちからも大合唱を巻き起こした。

8thフルアルバムに収録される『Back It Up』は、大胆なシンセブラスと重厚な808ベース、繰り返されるビートチェンジがダイナミックな展開を生み出すダンスナンバーだ。長く続いた闇を打ち破り、最も高い場所で自分自身を証明するという強い意志を描いており、メンバーが40人のダンサーとともに披露した大規模なステージも話題を集めた。

なお、EXOの8thフルアルバム『REVERXE』は、1月19日18時にリリースされる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

