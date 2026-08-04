BTSも反応した急浮上アイドルにいじめ疑惑　RESCENE・ウォニが“過去”に潰されなかったワケ | RBB TODAY

BTSメンバーも反応した急浮上ガールズグループが、また一つ大きな山を越えた。

渦中に立たされていたのは、ガールズグループRESCENE（リセンヌ）のリーダー、ウォニだ。

【画像】BTSグクも「ヤッホー」と反応したRESCENE

日本ではまだRESCENEの名前を知る人は多くないかもしれない。だが韓国では今、彼女たちは“中小事務所発の奇跡”といわれるほど、急速に存在感を高めている。

そもそもRESCENEは2024年3月に正式デビューした、THE MUZEエンターテインメント所属の5人組ガールズグループだ。

大手事務所の大型新人ではないが、ウォニの個人YouTubeチャンネルを中心に、じわじわと人気に火がついた。特に大きかったのが、ウォニの出身地である慶尚南道・巨済（コジェ）を前面に出した「巨済ヤッホー」ミームだ。

飾らない方言と地元感を持つウォニに、日本人メンバー・ミナミの“ギャル”キャラクターが加わり、2人の掛け合いがショート動画を中心に拡散された。

アイドルの完璧なステージ映像というより、友達同士がふざけているような空気感。そこに親しみやすさがあり、K-POPファン以外にも届いた。韓国で広がるギャルブームやショートフォーム文化とも重なり、RESCENEは一気に“見つかった”存在となった。

（写真提供＝OSEN）RESCENE

そこにBTSメンバーの反応まで加わった。JUNG KOOKは7月、自身のSNSで、ミナミが歌った『Still With You』のカバー映像に反応し、「ヤッホー」という短い言葉とともにリンクを共有した。RMもインスタグラムストーリーで、RESCENEの楽曲『Pinball』をBGMに使用した。

そんな上昇気流のなかで浮上したのが、ウォニをめぐる“いじめ疑惑”だった。

“過去”で止まったアイドルたち

あるネットユーザーがSNSを通じて、ウォニが中学時代にいじめの加害者だったと主張したのだ。

（写真提供＝OSEN）RESCENE・ウォニ

過去の出来事であっても、韓国芸能界において、学生時代のいじめ疑惑は極めて重い。事実と確認される以前に、疑惑が浮上しただけでCMや作品から降板する俳優やタレントも少なくない。

K-POPアイドルも同じだ。代表的なのが、LE SSERAFIMの元メンバー、キム・ガラムだろう。

HYBE初のガールズグループとして大きな注目を集めたLE SSERAFIMのメンバーとして公開された直後、学生時代のいじめ疑惑がオンライン上で急速に広がった。

所属事務所は疑惑を否定し、予定通りデビューしたものの、世論の反発は収まらず、活動休止を経て早々に脱退と契約解除に至った。

（写真提供＝OSEN）キム・ガラム

また、(G)I-DLE（現・i-dle）の元メンバー、スジンも同じだ。2021年2月、とあるネットユーザーに「妹がスジンに（学生時代に）校内暴力を受けた」と暴露され、大きな議論に包まれた。

当初、スジンは疑惑を否定したが、最終的に同年8月にグループから脱退。所属事務所側は「スジンは依然として悔しさを訴えているが、校内暴力の書き込みでこれ以上、グループに被害を与えられないと負担を感じて脱退を決めた」と説明した。

（写真提供＝OSEN）スジン

もちろん、キム・ガラムとスジン、そしてウォニの事案は、それぞれ中身も重さもまったく異なる。同列に扱うべきではない。

ただし、ひとつ共通している構図がある。K-POPアイドルは、人気の段階を問わず、過去の学校生活や私生活の断片まで検証の対象になりやすい。とりわけデビュー間もない新人の場合、まだ積み上げた実績が少ないぶん、一度の疑惑がそのままイメージを決定づけてしまうことがある。

しかもキム・ガラムはHYBE、スジンはCUBEエンターテインメントという大手・有力事務所に所属していた。それでも、いったん世論の火が大きくなると、グループ活動を守り切ることは簡単ではなかった。

強い事務所の後ろ盾があっても、“過去”をめぐる疑惑はアイドルのキャリアを揺るがす。ましてや中小事務所発のRESCENEにとって、ウォニのいじめ疑惑は致命傷になってもおかしくない事案だった。

しかし、ウォニのケースは少し違っていた。

担任教師の登場で急速に沈静化

疑惑が浮上すると、ウォニの中学時代の担任教師が直接登場したのだ。

担任はSNSを通じて、卒業アルバムやウォニのサイン、生徒時代の手紙などを公開。さらに、ウォニが中学時代に生徒会役員として活動していたこと、全校生徒の前でいじめ予防キャンペーンを行っていたことなどを明かした。

（画像＝SNS）担任教師の投稿

それだけではない。担任は、写真に写っていた同級生たちが卒業後もウォニと良好な関係を続けていると説明。ウォニは仕事のため参加できなかったものの、同級生たちは今年2月にも一緒に1泊2日の旅行に行ったほどだという。

匿名の暴露に対し、担任教師がこれほど具体的な資料と証言をもって反論するケースは珍しい。

（写真＝SNS）担任教師の投稿

結果的に、ウォニのいじめ疑惑は急速に沈静化した。最初に疑惑を提起したネットユーザーは投稿を削除し、その後姿を消したと伝えられている。

さらに印象的だったのは、その後の担任の振る舞いだ。

担任は「うまく解決したようなので、これでアカウントを削除しようと思います」と最後の投稿を残した。そこには、「応援してくださってありがとうございました。これからもウォニをかわいく見守ってください。よろしくお願いします」という言葉も添えられていた。

教え子を守るために現れ、必要な証言をし、騒動が収まると静かに去る。まるで役目を終えたかのような幕引きだった。

その後は、疑惑そのものよりも、担任教師の鮮やかな幕引きを取り上げる報道が目立つ。

前述したように、K-POPアイドルにとって、学生時代や私生活はときに爆弾になる。とりわけ新人の場合、まだ積み上げた実績が少ないぶん、一度の疑惑がそのままイメージを決定づけてしまうことがある。

だがウォニの場合、疑惑は彼女を沈める材料にはならなかった。むしろ、担任や周囲の証言によって、彼女がどんな学生時代を送っていたのかが見える結果にもなった。

（写真提供＝OSEN）RESCENE・ウォニ

これは、RESCENEというグループの現在地も示している。そもそも注目されていなければ、過去を掘られることもない。疑惑が出たこと自体は決して歓迎すべきことではないが、それだけウォニとRESCENEが“見つかってしまった”存在になったということでもある。

そして彼女たちは、その逆風のなかで止まらなかった。

RESCENEは『LOVE ATTACK』のチャート逆走に続き、KARAの名曲をリメイクした『Pretty Girl』でも音楽番組1位を獲得。中小事務所発のグループとしては異例の勢いを見せている。

「出る杭は打たれる」。K-POPの世界では、その一撃がキャリアを折ってしまうこともある。しかしウォニは、少なくとも今回、その一撃で折れなかった。

「巨済ヤッホー」から始まったブームは、BTSメンバーの反応も追い風に、さらに大きく広がりつつある。疑惑の影を振り払い、RESCENEがどこまで上がっていけるのか。

その答えは、ウォニが“過去”に潰されなかった今から、ようやく本格的に始まるのかもしれない。

◇RESCENE プロフィール

韓国人メンバーのウォニ、リヴ、メイ、ゼナ、日本人メンバーのミナミで構成された5人組ガールズグループ。グループ名は「香りで再び（RE）場面（SCENE）を思い起こす」という意味で、大衆の心に長く残る音楽の香りを届けたいというチームの抱負が込められている。メンバー5人全員がビジュアル担当と評されることも。2024年3月に1stシングル『Re:Scene』を通じて正式デビュー。同年12月には東京タワーで日本初イベントを開催した。

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