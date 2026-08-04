能條愛未、八月納涼歌舞伎の初日を報告！着物姿で決意をつづる「妻として、サポートして参ります」 | RBB TODAY

元乃木坂46の能條愛未が自身のInstagramを更新し、「八月納涼歌舞伎」初日を迎えたことを報告した。

（写真は能條愛未の公式Instagramから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

投稿では、歌舞伎座の前で撮影した写真と、お稲荷様へ公演の無事を祈ってお参りしたことを明かし、美しい着物姿で手を合わせる仲睦まじいオフショットも公開している。

「妻として、お着物を着て歌舞伎座の客席にお母様と並び座った時のなんとも言葉に表せない高揚感和と緊張感は一生忘れられない瞬間だったと思います」と感慨深く振り返り、「これから先も節目節目でこの日の事を思い出しては初心に帰り、サポートして参ります」と妻としての強い決意を表明した。

※能條愛未、「八月納涼歌舞伎」初日を迎えたことを報告