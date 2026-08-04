兒玉遥、“浴衣姿”のプライベートショットを公開　「かわいすぎる、ずっとみていたい」と絶賛の声 | RBB TODAY

元HKT48の兒玉遥が自身のInstagramを更新し、ここ最近の出来事について複数枚の夏らしいオフショットを公開した。

（写真は兒玉遥の公式Instagramから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

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特にファンから注目を集めているのが、涼しげな浴衣姿でアイスを味わうショット。爽やかな青と白の浴衣を身につけ、カメラに向かって微笑むキュートな姿が披露されている。この写真について「浴衣姿めちゃくちゃ似合ってる！」「かわいすぎる」「ずっとみていたい」といった絶賛のコメントが上がっている。

（写真は兒玉遥の公式Instagramから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

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この他にも、梅を干す作業に挑戦した様子や、石鹸づくりのワークショップなど、夏を感じさせる様々なプライベートショットをシェアしており、その飾らない日常の姿もファンから好評の声が寄せられている。

※兒玉遥、浴衣ショットを含むオフショットを公開

