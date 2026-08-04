兒玉遥、“浴衣姿”のプライベートショットを公開　「かわいすぎる、ずっとみていたい」と絶賛の声 | RBB TODAY

元HKT48の兒玉遥が自身のInstagramを更新し、ここ最近の出来事について複数枚の夏らしいオフショットを公開した。
特にファンから注目を集めているのが、涼しげな浴衣姿でアイスを味わうショット。爽やかな青と白の浴衣を身につけ、カメラに向かって微笑むキュートな姿が披露されている。この写真について「浴衣姿めちゃくちゃ似合ってる！」「かわいすぎる」「ずっとみていたい」といった絶賛のコメントが上がっている。
この他にも、梅を干す作業に挑戦した様子や、石鹸づくりのワークショップなど、夏を感じさせる様々なプライベートショットをシェアしており、その飾らない日常の姿もファンから好評の声が寄せられている。
兒玉遥、美しい浴衣姿で乾杯！ 初の屋形船イベントで魅せた“夏先取り”オフショット | RBB TODAY
兒玉遥が25日、自身のインスタグラムを更新し、屋形船イベント「はるっぴ屋形船にみんな来んしゃい！」のオフショットを公開。涼しげな浴衣姿とともに、ひと足早い“夏気分”を届けた。
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兒玉遥、フランスでパスポート盗難被害...号泣しながら「本当にどうしよう」 | RBB TODAY
兒玉遥がフランスでパスポートを盗まれ、号泣し困惑する様子を伝える内容。
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