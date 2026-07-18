SKE48・野村実代、1st写真集で約10年貫いた水着NGを解禁！初グラビアを決意した理由明かす | RBB TODAY

SKE48の野村実代が7月18日、東京・ジュンク堂書店池袋本店で行われた1st写真集『美しい方程式』の発売記念イベントと合同取材会に登場。これまで水着NGを貫いてきた野村が、初めてグラビアに挑戦した理由や撮影時のエピソードを語った。

『SKE48 野村実代1st写真集 美しい方程式』（C） KADOKAWA （C）2026 SKE, Inc. PHOTO/下田直樹

SKE48・野村実代【撮影／平木昌宏】

同作は、野村のデビュー10周年を記念した初の写真集。タイ・プーケットのインフィニティプール付きヴィラやリゾートホテルを舞台に、大人びた表情から普段はあまり見せないキュートな姿までを収録した。水着やランジェリーのほか、本人が希望したヒョウ柄の衣装や、バラを浮かべたバスシーンにも挑戦している。

『SKE48 野村実代1st写真集 美しい方程式』（C） KADOKAWA （C）2026 SKE, Inc. PHOTO/下田直樹

『SKE48 野村実代1st写真集 美しい方程式』（C） KADOKAWA （C）2026 SKE, Inc. PHOTO/下田直樹

写真集のオファーを受けた時の心境について、野村は「本当に自分自身もびっくりしました。まさかグラビアの経験がない私に写真集のオファーが来るなんて思ってもみなかったので、夢みたいな感じでした」と回想。母親に報告すると「絶対に出してほしい」と背中を押されたといい、「私も出そうと決意しました。オファーをくださったKADOKAWAさんには感謝の気持ちでいっぱいです」と語った。

SKE48・野村実代【撮影／平木昌宏】

お気に入りには、振り返った姿と全身を捉えたカットが並ぶページを挙げた。「やっぱり野村実代といえばスタイルだと思うので」と胸を張り、自身の体型がSNSで「アイカツ体型」と話題になったことにも言及。「自分の体型に一瞬自信をなくしていた時期に、そのバズりがありました。それをきっかけに自信を持って写真集の撮影に挑めたので、すごく感慨深い1ページです」と明かした。

SKE48・野村実代【撮影／平木昌宏】

撮影に向けて特別な体作りをしたのか尋ねられると、「本当に何もしていなくて、ありのままの姿で挑みました」と回答。「普段から特にダイエットもしていなくて、気づいたらこの体型になっていました。写真集の撮影前日にもガツガツ食べていたくらい、本当に何もしていません」と笑顔を見せた。

衣装選びにも積極的に参加したという。「女王様と言われることが多いので、ファーを使いたいとお願いしたら用意してくださって。それがまさか表紙にもなって、びっくりしています」とコメント。「自分の中で『THE野村実代』と思える衣装を選べたので、大満足しています」と仕上がりに自信をのぞかせた。

SKE48・野村実代【撮影／平木昌宏】

撮影は1月にプーケットで2日間にわたって行われ、当時はまだ22歳だったという。現地での思い出を聞かれると、「私は偏食で、現地のものが全然食べられなくて。タイに行ったんですけど、タイで日本料理を食べました」と告白。また、スタッフがサプライズでバラを用意してくれたそうで、「バラの花束を持ったり、バラ風呂に浸かったりしているので、そこも見ていただけたらうれしいです」と見どころを紹介した。

これまで水着NGを貫いてきた野村。今回解禁を決めた背景には、母親からの言葉があったという。「ずっと母に『人生の中で一番きれいな瞬間は20代前半』と言われて育ったので、今このタイミングでオファーをいただけて、本当に奇跡だなと感じています」と語った。

『SKE48 野村実代1st写真集 美しい方程式』（C） KADOKAWA （C）2026 SKE, Inc. PHOTO/下田直樹

『SKE48 野村実代1st写真集 美しい方程式』（C） KADOKAWA （C）2026 SKE, Inc. PHOTO/下田直樹

さらに、「写真集は私のことを好きでいてくださるファンの皆さんが特に手に取ってくださるものだと思います」と説明。「約10年間、かたくなにNGを貫いてきたんですけど、私のことを好きでいてくれる大好きな人たちに手に取ってもらえると考えたら、あまり抵抗はありませんでした。今のありのままの姿を形として残せて、本当に幸せです」とファンへの思いを明かした。

発売後、SKE48のメンバーからは自然な笑顔を見せたカットが好評だったという。中でも同期の倉島杏実と先輩の相川暖花は特に大きな反応を見せたそうで、「すごくウハウハしていました」と笑顔。「小さい頃から一緒にいるメンバーなので、大人になった私の姿を見て、特にびっくりしていました。今まで出してこなかった分、ギャップもあると思います」と振り返った。

『SKE48 野村実代1st写真集 美しい方程式』（C） KADOKAWA （C）2026 SKE, Inc. PHOTO/下田直樹

『SKE48 野村実代1st写真集 美しい方程式』（C） KADOKAWA （C）2026 SKE, Inc. PHOTO/下田直樹

写真集の出来を点数で表すよう求められると、「無限大。もう無量大数です」と即答。「一生に一度くらいの気持ちで挑んだ写真集でした。私のいろいろな要望をすべてかなえていただいた夢のような一冊なので、点数は無限大につけてあげたいです」と声を弾ませた。

今後については、SKE48の8期生が加入10周年を迎えることに触れ、「もっともっと8期生が中心となってSKE48を盛り上げたい」と意欲。「私自身ももっと知名度を伸ばしたいので、この写真集をきっかけに飛躍していきたいです。今は一番、SKE48で歌番組にたくさん出たいと思っています」と目標を掲げた。

最後に野村は、「いつも応援してくださる皆さんのおかげで、こうして発売させていただくことができました。本当にありがとうございます。この一冊を見たら絶対に私のことを好きになると思うので、ぜひ手に取っていただけるとうれしいです」と呼びかけた。