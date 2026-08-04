BIGBANG、デビュー20周年ツアー開幕迫る！壮大なロゴモーション公開で高まる期待 | RBB TODAY

BIGBANGが、デビュー20周年記念ツアーへの期待を高めている。

公開されたロゴには、20年の歩みと新たな旅への思いが込められた。

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YGエンターテインメントは8月4日、公式SNSを通じて「BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR ‘XX : COSMOS’」のロゴモーションを公開した。

漆黒の闇に浮かぶ光の軌跡と重厚なサウンドが調和した映像は、まるでSF映画の予告編を思わせる圧倒的な没入感を生み出している。特に、無限大（∞）を精巧な映像美で表現したロゴは、ツアータイトルに込められたBIGBANGの世界観を立体的に描き出した。

ロゴには、デビュー20周年を象徴する数字の「20」と、無限の広がりという意味が込められている。さらに、“つながり”と“持続性”を意味する「COSMOS」が組み合わされ、過去20年間にファンと築いてきた強い絆と、これから始まる新たな旅路を象徴的に表現した。

（画像提供＝YGエンターテインメント）

約9年ぶりに実現する今回のワールドツアーは、BIGBANGがこれまでK-POP公演史に刻んできた数々の足跡を踏まえると、特別な意味を持つ。

BIGBANGはこれまで、K-POPツアーの規模を世界へと広げた「ALIVE GALAXY」ツアーをはじめ、単一ツアーで150万人を動員。さらに、海外アーティストとして初めて日本6大ドームツアーを開催するなど、前例のない世界的な記録を打ち立ててきた。

デビュー20周年という記念すべき節目に行われるだけに、これまで培ってきた音楽的な実力と公演ノウハウを結集した、さらに進化したパフォーマンスが期待される。

なお、BIGBANGは8月21日から23日までの3日間、韓国・高陽（コヤン）総合運動場で「BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR ‘XX : COSMOS’ IN GOYANG」を開催し、ツアーの幕を開ける。

追加販売された座席を含め、全3公演が完売し、変わらぬ人気を証明した。高陽公演を皮切りに、世界19都市で計33公演を行う予定で、今後さらに開催地が追加発表される。

（記事提供＝OSEN）

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