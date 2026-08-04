共演をきっかけに恋人へ…韓国ミュージカル俳優カップル、そろって結婚発表！「心強い伴侶と出会った」 | RBB TODAY

ミュージカル俳優のキム・テオとキム・イフが結婚する。

キム・イフは8月4日、自身のSNSを通じて結婚を報告した。

【写真】結婚のキム・テオ♡キム・イフ

彼女は、「いつも愛情を持って見守ってくださる大切な皆さんに、これからの時間をともに歩んでいく心強い伴侶と出会ったことをお伝えでき、うれしく思う」と明かした。

続けて、「人生という長い公演の舞台に並んで立ち、互いを輝かせながら生きていきたい」とし、「これからも夢を見続け、冒険をやめることなく歩んでいく」と伝えた。

そして、「これからさらに努力し、いただいた愛をお返しできる良い人、良い俳優になりたい」と誓った。

（写真＝キム・イフSNS）キム・イフ

キム・テオも同日、SNSで結婚を報告した。

彼は、「慎重にうれしい知らせをお伝えする」とし、「来る8月8日、これからの人生をともに歩んでいきたい人と結婚する」と明かした。

キム・テオは、長年応援してきたファンに自ら知らせたかったとし、「今もまだ未熟で、学ばなければならないことが多いが、これからは一人ではなく、ともに歩んでいく人がいることを、とても心強くありがたく感じている」と語った。

また、「ともに生きながらより良い人になり、その時間を積み重ねることで、今よりもさらに良い俳優になれたらと思う」とし、「いつも応援し、大切にしてくださって感謝している。幸せに暮らしていきたい」と伝えた。

（写真＝キム・テオSNS）キム・テオ

2人は8月8日に結婚式を挙げる。キム・テオとキム・イフは、2019年のミュージカル『グリース』を通じて出会い、その後、恋人関係に発展したと伝えられている。

キム・テオは2016年、ミュージカル『タバコ屋の娘』（原題）でデビュー。その後、JTBCのオーディション番組『ファントムシンガー』に出演し、知名度を高めた。最近では、ドラマ『新兵～僕は超（スーパー）VIP・ソルジャー～』『高麗契丹戦争』『禁酒をお願い』などにも出演し、活動の幅を広げている。

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