元乃木坂46・山崎怜奈が第1子妊娠を報告　生放送の帯番組などレギュラー番組を休業へ | RBB TODAY

元乃木坂46の山崎怜奈が30日、自身がパーソナリティを務めるTOKYO FM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」のエンディングで第1子の妊娠を第一報として生報告。その後自身のでもSNSでも直筆の書面を通じて改めて報告した。

書面では「この度、新しい命を授かっておりますことをご報告申し上げます」と発表。今後は心身の健康を第一に真摯に取り組むとし、生放送の番組や、いくつかのレギュラー番組をお休みする期間をいただくため、公表に至ったと説明している。

最後は「復帰後にはしっかりとお返しができるよう歩んでまいりますので、今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますとともに、温かく見守っていただけますと幸いです」と結んでおり、ファンからは「おめでとう！」「ラジオ聞いて驚きました」など祝福や驚きの声が寄せられている。

※山崎怜奈、Xにて直筆で妊娠を発表

※山崎怜奈、Instagramにて直筆で妊娠を発表