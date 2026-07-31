 元乃木坂46・山崎怜奈が第1子妊娠を報告　生放送の帯番組などレギュラー番組を休業へ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

元乃木坂46・山崎怜奈が第1子妊娠を報告　生放送の帯番組などレギュラー番組を休業へ

エンタメ その他
注目記事
乃木坂46山崎怜奈【写真：竹内みちまろ】
  • 乃木坂46山崎怜奈【写真：竹内みちまろ】

　元乃木坂46の山崎怜奈が30日、自身がパーソナリティを務めるTOKYO FM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」のエンディングで第1子の妊娠を第一報として生報告。その後自身のでもSNSでも直筆の書面を通じて改めて報告した。

　書面では「この度、新しい命を授かっておりますことをご報告申し上げます」と発表。今後は心身の健康を第一に真摯に取り組むとし、生放送の番組や、いくつかのレギュラー番組をお休みする期間をいただくため、公表に至ったと説明している。

　最後は「復帰後にはしっかりとお返しができるよう歩んでまいりますので、今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますとともに、温かく見守っていただけますと幸いです」と結んでおり、ファンからは「おめでとう！」「ラジオ聞いて驚きました」など祝福や驚きの声が寄せられている。

※山崎怜奈、Xにて直筆で妊娠を発表

山崎怜奈、Instagramにて直筆で妊娠を発表


まっすぐ生きてきましたが
￥1,350
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

山崎怜奈の言葉のおすそわけ
￥1,350
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

乃木坂46・山崎怜奈、『紅白』に7年連続カメラに映らず　昨年は他のメンバーに被る「今年の私に幸あれ！」 | RBB TODAY
画像
　乃木坂46・山崎怜奈が、3日放送の冠ラジオ『山崎怜奈の誰かに話したかったこと』（TOKYO FM）で、大みそかの『第72回NHK紅白歌合戦』について語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/01/05/195087.html続きを読む »

山崎怜奈の直筆サイン入りラッピングタクシーが走行スタート | RBB TODAY
画像
　山崎怜奈が出演するラジオ番組、『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（TOKYO FM）とタクシーアプリ「S.RIDE」がコラボ。ラッピングタクシー「ダレハナS.RIDE」が本日6日より都内で走行を開始している。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/12/06/214753.html続きを読む »
《iilii》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

乃木坂46

ピックアップ

page top