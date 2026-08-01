 【TIF2026】エビ中、ライブ定番曲で大盛り上がり！「今日のライブで一番熱く」 | RBB TODAY
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【TIF2026】エビ中、ライブ定番曲で大盛り上がり！「今日のライブで一番熱く」

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　31日、お台場で開催中の「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」に私立恵比寿中学が登場した。

　2026年は春ツアーを開催し、7月8日には配信で「えびチリ、はじめました」をリリースしたばかりの彼女たち。1曲目に披露したのは、メジャーデビュー曲かつライブ定番曲の「仮契約のシンデレラ」だった。

　2曲目、「揚げろ！エビフライ」が始まると、観客からは「やったー！」という喜びの声が。サビの「揚げ 揚げ 揚げ 揚げ 揚げ 揚げろ」に合わせ、ファンたちも大きな歓声を上げて盛り上がった。

　3曲目に入る前に自己紹介と「皆さん暑くてたくさん動いてヘトヘトだと思います。けど、今日のライブで一番熱くなれますか？」という煽りが入ると、ファンは声援で応答。さらに、「というわけでエビ中でこの夏を始めてみたいと思います」と「えびチリはじめました」が始まった。

　ライブ終盤戦に入り、4曲目に披露されたのは「Go!Go!Here We Go!ロック・リー」。ラストにの「放課後ゲタ箱ロッケンロールMX」ではしっかりとほうきギターのパフォーマンスも行われた。

　充実の一年のただ中で迎えたTOKYO IDOL FESTIVAL 2026、ベテランの風格と変わらぬ遊び心で、エビ中は今年もフロアを大いに沸かせた。


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