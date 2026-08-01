制コレ’22準グランプリ・松島かのん、1stイメージDVD発売決定！自慢のヒップラインも惜しみなく披露 | RBB TODAY

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制コレ’22準グランプリ・松島かのん、1stイメージDVD発売決定！自慢のヒップラインも惜しみなく披露

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松島かのん「かのん、ひとりじめ!!」©2026 Liverpool
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　制コレ’22で準グランプリを獲得したグラビアアイドルの松島かのんが、1stイメージDVDを発売する。

　松島は『ヤングジャンプ』（集英社）主催の伝統オーディション「制コレ’22」のメンバーに選ばれ、その王道美少女ぶりが話題を呼んだ注目のグラビアアイドル。「制コレ’22」では準ブランプリを獲得した。

松島かのん「かのん、ひとりじめ!!」©2026 Liverpool
松島かのん「かのん、ひとりじめ!!」©2026 Liverpool
松島かのん「かのん、ひとりじめ!!」©2026 Liverpool
松島かのん「かのん、ひとりじめ!!」©2026 Liverpool
松島かのん「かのん、ひとりじめ!!」©2026 Liverpool
松島かのん「かのん、ひとりじめ!!」©2026 Liverpool

　そんな松島が10月16日に1stイメージDVD『かのん、ひとりじめ!!』（リバプール）を発売することが決定した。20歳の節目に発売されるDVDでは、大人へと一歩踏み出した松島の、今しか見られない等身大の輝きが凝縮されている。まぶしい青空に映えるビキニ姿はもちろん、少し恥ずかしそうな笑顔がチャーミングなメイド姿、原点ともいえる制服姿など、さまざまな姿を見せている。さらに松島最大のチャームポイントであるヒップラインも、惜しみなく披露した。

松島かのん「かのん、ひとりじめ!!」©2026 Liverpool
松島かのん「かのん、ひとりじめ!!」©2026 Liverpool
松島かのん「かのん、ひとりじめ!!」©2026 Liverpool
松島かのん「かのん、ひとりじめ!!」©2026 Liverpool

　無邪気な少女らしさと、ふとした瞬間の大人びた表情。20歳の今だからこそ見られる松島の魅力が詰まった1stイメージDVDとなっている。

【松島かのん　コメント】
今回1stDVDを出すことができてすごく嬉しいです！制コレ22準グランプリ受賞から4年！20歳になって成長したかのんが見られると思います！今回は初めて石垣島で撮影したのですが、天候にも恵まれて最高の撮影が出来ました。制服や水着、メイド服など色々な衣装を着させていただき、等身大のかのんや大人っぽいかのん、たくさんの表情や動きが見られます！ぜひたくさん見て、かのんをひとりじめしてください！


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