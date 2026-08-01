Red Velvet、約2年ぶりの“完全体カムバック”に期待最高潮！新AL『Velvet Summer』注目ポイント3つ | RBB TODAY

Red Velvetの“完全体カムバック”に期待が高まっている。
Red Velvetは8月3日、ミニアルバム『Velvet Summer』をリリースする。
今回のカムバックは、2024年6月にリリースされた『Cosmic』以来、約2年2カ月ぶりに完全体で披露されるアルバムだ。Red Velvetが約2年ぶりに発表するサマーソングという点でも注目を集めている。
帰ってきた“サマークイーン”
Red Velvetはこれまで、『Red Flavor』『Power Up』『Umpah Umpah』『Queendom』などを相次いでヒットさせ、K-POPを代表する“サマークイーン”としての地位を確立してきた。
今回は、柔らかく成熟した雰囲気を加えた“サマーベルベットソング”を予告している。
タイトル曲『Surfin' Boy』は、気だるいムードのボサノバギターとゆったりとしたレゲエのリズム、洗練されたハウスグルーヴが調和したダンスナンバーだ。
これまでの明るくエネルギッシュなサマーソングとはひと味違う大人びた魅力が込められている。Red Velvetならではの爽やかで幻想的なボーカルハーモニーに加え、ジョイが単独で作詞した歌詞が、より深みのある夏のムードを完成させている。
豪華制作陣との抜群のシナジー
今回のアルバムは「夏」をテーマに、ボサノバ、レゲエ、ダンス、クラシック、アコースティックなど、多彩なジャンルと異なる雰囲気を持つ全5曲で構成されており、Red Velvetの幅広い音楽性を感じられる作品となっている。
また、ソロ活動を通じて作詞の経験を積んできたジョイが、タイトル曲『Surfin' Boy』と収録曲『Hawaii』を単独で作詞し、楽曲のメッセージに説得力を加えた。
さらに、『Red Flavor』『Peek-A-Boo』『Psycho』などRed Velvetのヒット曲を手がけたKENZIEが、『Hot Girls Cold Vibe』の作詞と作曲に参加し、作品の完成度を高めている。
このほか、Red Velvetと長年タッグを組んできたプロデューサーのファン・ヒョンと作詞家のチョ・ユンギョンが、それぞれ『Orchestra』と『Hula Hoop』を手掛け、再び抜群の相性を見せるものと期待されている。
久しぶりの完全体ステージ
Red Velvetはアルバム発売に先立ち、7月31日から8月2日までの3日間、ソウル・高麗大学ファジョン体育館で「2026 Red Velvet FAN-CON ＜A Day in Red & Velvet＞」を開催する。
今回のファンコンサートは、Red Velvetが久しぶりに完全体で行う公演とあって、当初予定されていた2公演は即完売。追加公演も全席完売を記録した。
なお、Red Velvetは8月3日午後5時から、公式ユーチューブおよびTikTokアカウントでカウントダウンライブを実施予定。アルバムにまつわるさまざまなトークを繰り広げながら、ファンとともにカムバックを祝う予定だ。
（記事提供＝OSEN）
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