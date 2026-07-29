熊本在住のスザンヌ、被災した自宅の凄惨な写真を公開　心境や恐怖体験についても告白 | RBB TODAY

タレントのスザンヌが、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。熊本県を震源とする大規模地震の発生を受けて現地の深刻な状況と現在の心境を明かした。

投稿では「私も家族も無事です。そして、龍栄荘も、お客様も、スタッフもみんな無事です」と関係者の無事を報告したうえで、被災した自宅の写真を公開。調理器具や食器類が床一面に激しく散乱し、地震の凄まじさを物語る生々しい被害状況を伝えている。

また、「余震が続いていて、本当に怖かったね。ずっと揺れているような感覚で、心も体も休まらなかったと思います」と、被災したフォロワーの心身に深く寄り添った。自身の自宅は断水が解除されたものの、「割れてしまったお皿などを、引き続き余震に気をつけて、無理のないペースで片付けていこうと思います」と予断を許さない状況を語る。

最後は「まだ安心できる状況ではないので、みんなもどうか引き続き気をつけて過ごしてくださいね」と気遣いを見せつつ、「少しでも早く、穏やかな日常が戻りますように」と切実な思いを綴っている。

※スザンヌ、ストーリーズにて被災した状況と心境を告白