若月佑美、デビュー15周年記念作品集『FIRST EGOISM』9月18日発売決定——本日より予約受付スタート | RBB TODAY

元乃木坂46の若月佑美のデビュー15周年を記念した作品集『FIRST EGOISM』が、9月18日に発売されることが決定した。同日18時より予約販売も開始されている。

©Heritage Inc.

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今回の作品集は「写真集」でも「エッセイ」でもない、若月が15年間積み重ねてきた表現を一冊に収めた初の作品集だ。写真・絵画・言葉を通じて、これまでの歩みとこれから描いていく未来への想いが凝縮されている。

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タイトルの『FIRST EGOISM』について若月は、「芸術と呼べるほど大層なものではないかもしれませんが、その名を借りて自分勝手に好きなことを好きなだけ芸術で表現してみたいという思いでつけました」とコメント。

本日公開されたカバーフォトは2種類。通常版は水面の波形が美しく揺らめくモノクロームの水中に錘のように沈んでいるイメージ、特別版はカールされたブロンドヘアにそばかすメイクを施し、じっとこちらを見つめる印象的なビジュアルとなっている。

同時期には若月佑美初となる作品展の開催も予定されており、続報が注目される。