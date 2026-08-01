「身の程をわきまえて」アイドル出身俳優との“熱愛匂わせ”を疑われ…韓国女優、悪質DMを公開 | RBB TODAY

女優ホン・イェジが、悪質なDMを公開した。

“セルフ熱愛説づくり”だと非難する無礼な内容に、注目が集まっている。

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ホン・イェジは7月30日、自身のSNSを通じて、あるネットユーザーから受け取ったDM（ダイレクトメッセージ）のキャプチャ画像を公開した。

そのユーザーは、「あなたのことが嫌いなわけではありません。ただ、よく知らないし、特に関心もありません。それなのに、あえて○○○についてだけ言及を避けるような態度を見せるのが、かなり巧妙な“セルフ熱愛説づくり”に思えてムカつきます」とメッセージを送った。

続けて、「疑惑や憶測が何度も浮上するような、その曖昧な態度が本当に嫌です。なぜわざわざそんなことをするのですか」とし、「何らかの形で関わろうとしているのであれば、どんな小さな試みもやめてください。お願いします」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）ホン・イェジ

さらに、「長い時間を経て迎えた、最も輝かしいこの時期に、作品を無事に終えられるよう、キャリアに女優さんが“汚点”や“雑音”として残らないことを願います」とし、「もともといた場所で、自分にできる分だけ、身の程をわきまえて生きてください。与えられるものも、いつもその程度で。これからもご健闘を」と付け加えた。

ホン・イェジは該当のDMを公開した後、特別なコメントや説明は添えなかった。ただ、無礼な表現が含まれていたことから、不快感を覚え、直接公開したのではないかとの見方が広がっている。

また、ホン・イェジはネットユーザーが言及した俳優の名前を伏せていたが、一部では、その人物が2024年の韓国KBS2ドラマ『王の愛 ウォル～幻想恋歌～』で共演したパク・ジフンではないかと推測されている。

（写真提供＝OSEN）パク・ジフン

なお、ホン・イェジの所属事務所は今年5月、「ホン・イェジに対する悪意ある誹謗中傷や無分別な人格攻撃、虚偽事実の流布による名誉毀損などの違法行為が継続して発生している」とし、「すべての行為に対し、いかなる善処もなく厳正に対応する予定だ」と明らかにしていた。

（記事提供＝OSEN）

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