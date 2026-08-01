ジェジュン、両親が明かした“お嫁さんの条件”が話題！8人の姉との関係性も重要に…？ | RBB TODAY

ジェジュンの両親が明かした“結婚相手の条件”に、注目が集まっている。

ジェジュンは7月30日に韓国で放送されたバラエティ番組『新商品発売～コンビニレストラン』（KBS 2TV）に出演した。

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ジェジュンは両親に「大事な日です。女性のお客さんが来ます」と伝え、期待を高めた。

（画像＝KBS）

この日、ジェジュンの父親は「お父さんが思うお嫁さんの条件はこれだ。両親と一緒に食事をするとき、好き嫌いせず美味しく食べてくれること。2つ目は家族愛だ」と話し、8人の姉たちと仲良く過ごしてほしいと伝えた。

すると、ジェジュンの母親が「貯金もしっかりしてほしい」と付け加え、笑いを誘った。

しばらくするとインターホンが鳴り、家を訪れた女性客の正体は、大食いユーチューバーのヒバブ（HEEBAB）だった。

スタジオでジェジュンは、「仕事を通じて仲良くなったが、ヒバブは本当によく食べる。結局はご飯だ」と話し、彼女を招待した理由を明かした。

また、ジェジュンがヒバブについて、自分より10歳年下だと話すと、母親は「10歳も年下なの？それなら女性のほうが損じゃない」と冗談交じりに返し、現場を爆笑に包んだ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc～en～CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

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