スザンヌ、経営する「KAWACHI BASE-龍栄荘-」の温泉・大広間を無料開放へ 被災者やボランティアに向けて支援実施 | RBB TODAY

タレントのスザンヌが自身のInstagramストーリーズを更新し、自身が経営に携わる熊本の旅館「KAWACHI BASE-龍栄荘-」の施設を無料開放することを発表した。

熊本地震の発生を受けた支援措置として、「被災され車中泊の方、断水などによりご入浴が困難な方、ボランティアでお越しいただいている方などを対象に、KAWACHI BASE-龍栄荘-にて家族湯及び大広間を無料開放いたします」と伝えている。

さらに、「当面の間 温泉無料開放いたします」「当面の間 大広間開放いたします」と記されており、被災された人々や現地で尽力するボランティアらを温かく迎え入れる体制を整えた。

SNS上では、この迅速な行動に対し、「素晴らしすぎる」「大変だと思うけど応援しています」「拡散させていただきます！」といった称賛や気遣う声が寄せられている。

※スザンヌ、経営に携わる熊本の旅館「KAWACHI BASE-龍栄荘-」解放を報告