タレント・プロ雀士の中田花奈、3rd写真集発売決定！“手ブラ＆ビキニ”カット公開 | RBB TODAY

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タレント・プロ雀士の中田花奈、3rd写真集発売決定！“手ブラ＆ビキニ”カット公開

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撮影：菊地泰久／講談社
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  • 撮影：菊地泰久／講談社

　タレント・プロ雀士として活躍する中田花奈の3rd写真集（タイトル未定）が、講談社から8月25日に発売することが決定した。


中田花奈3rd写真集 (タイトル未定)
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　今シーズンのMリーグ「BEAST X」で大躍進を遂げ、陶器のような白い肌と美貌で各誌の表紙を飾る中田花奈。待望の3冊目となる写真集は、「艶やかに咲く」をテーマにベトナムで撮影を敢行。

撮影：菊地泰久／講談社
撮影：菊地泰久／講談社

　ロケ地には、素朴な田園風景とリゾート地が共存するダナンとエキゾチックな街並みを色濃く残すホイアンが選ばれた。寺院での神秘的なドレス姿や世界遺産の旧市街での風情ある街歩き、プライベートプールで披露したブラジリアンビキニ、大人の色気を感じさせるランジェリーなど、多彩な衣装と表情が1冊に凝縮されている。

　グラビアに意欲的に挑み続ける中田が並々ならぬ熱意を注いだ今作。3冊目という「グラビア経験値」が可能にした上品な色気と、写真集ならではのキラーカットは必見だ。

撮影：菊地泰久／講談社

　中田本人は撮影について「お休みをもらってベトナムを旅している気持ちになれて、とても開放感を味わえました。今までで一番自然体なものになっているかと思います」とコメント。また「一番のキラーカットはこういうシチュエーションで撮ってほしい！と私からお願いして実現したカットです」といい、中田自身のこだわりが随所に反映された一冊となっている。

　中田は、乃木坂46第1期メンバーオーディションに17歳で合格。2020年にグループを卒業後、タレントとプロ雀士として活動を続けている。

　なお、4日発売の「FRIDAY」では表紙・巻頭グラビアに登場し、3rd写真集の独占先行カットが掲載されており、ファン注目の内容となっている。


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