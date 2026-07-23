本郷柚巴＆姫野ひなのが“炎”と“水”の対比グラビア！水着グラビアムックの表紙＆裏表紙を飾る | RBB TODAY

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本郷柚巴＆姫野ひなのが“炎”と“水”の対比グラビア！水着グラビアムックの表紙＆裏表紙を飾る

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本郷柚巴「BLT MONSTER Round 9限定表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏
  • 本郷柚巴「BLT MONSTER Round 9限定表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏
  • 本郷柚巴「BLT MONSTER Round 9限定表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏
  • 姫野ひなの「BLT MONSTER Round 9」（東京ニュース通信社刊） 撮影／高橋慶佑
  • 姫野ひなの「BLT MONSTER Round 9」（東京ニュース通信社刊） 撮影／高橋慶佑
  • 本郷柚巴「BLT MONSTER Round 9限定表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏
  • 本郷柚巴「BLT MONSTER Round 9限定表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏
  • 本郷柚巴「BLT MONSTER Round 9限定表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏
  • 本郷柚巴「BLT MONSTER Round 9限定表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

　30日に発売となる水着グラビアムック『BLT MONSTER』（東京ニュース通信社）最新号の表紙と裏表紙のビジュアルが公開された。

　同書は女性の肉感・肌感・質感と、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女たちの奥底に眠る"怪物"に迫ることをコンセプトとしたグラビアムック。


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　今号の表紙を飾るのは、NMB48の元メンバーで数多くの媒体の表紙を飾ってきた本郷柚巴。"生命力"をテーマに、夜の闇に燃え上がる炎を背にしたドラマチックなカットが通常版の表紙に採用された。熱を帯びた眼差しと大胆な存在感が見る者を惹きつける一枚となっている。

本郷柚巴「BLT MONSTER Round 9限定表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏
本郷柚巴「BLT MONSTER Round 9限定表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏
本郷柚巴「BLT MONSTER Round 9限定表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

　限定版の表紙には、柔らかな光に包まれながら穏やかさと凛とした美しさを併せ持つ表情を捉えた一枚を採用。飾らない眼差しが自然と見る者を惹き込む仕上がりとなっている。

　裏表紙を飾るのは、アイドルグループ・#Mooove!の姫野ひなの。通常版の裏表紙には、夕闇の海で撮影された幻想的なカットが採用され、きらめく水飛沫と純白の衣装が織りなす透明感あふれる世界観の中、真っすぐにこちらを見つめる姿が印象的だ。

　限定版の裏表紙には普段の愛らしい印象から一転、ミステリアスな空気をまとった美しさが際立つカットを採用。本郷が"炎"、姫野が"水"という相反する二つのエレメントの対比が圧巻のビジュアルとなっている。

姫野ひなの「BLT MONSTER Round 9」（東京ニュース通信社刊） 撮影／高橋慶佑
姫野ひなの「BLT MONSTER Round 9」（東京ニュース通信社刊） 撮影／高橋慶佑
姫野ひなの「BLT MONSTER Round 9」（東京ニュース通信社刊） 撮影／高橋慶佑

　中面グラビアには個性豊かな顔ぶれが揃う。7人組女性アイドルグループ「Root mimi」のプロデューサーも務めるタレント・モデルの黒嵜菜々子は、ミッドセンチュリー家具が彩る洗練された空間や都会のホテルを舞台に、映画のワンシーンのような繊細な表情を披露する。

　昨年「RIZINガール2025」を務めたグラビアアイドルの竹内花は、昭和情緒あふれる商店や古民家を舞台に和風レトロな世界観を表現。陰影を活かしたライティングがグラマラスなプロポーションを鮮やかに映し出している。

黒嵜菜々子「BLT MONSTER Round 9」（東京ニュース通信社刊） 撮影／MELON
黒嵜菜々子「BLT MONSTER Round 9」（東京ニュース通信社刊） 撮影／MELON

　ピアニストとしても活躍する音羽美奈は「エージェント」をテーマにしたストーリーグラビアに挑戦。ナイフやライフルを手に雑居ビルや屋上を舞台に極秘任務を遂行するかのような世界観を表現し、危うさと色香が交錯する仕上がりとなっている。


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