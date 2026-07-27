ドラマ『VIVANT』登場の柔道金・角田夏美、バルカ人衣装でSNS投稿「素敵な経験に感謝です」 | RBB TODAY

26日、パリオリンピック柔道で金メダルを獲得した角田夏美がXを更新。TBS系日曜劇場『VIVANT』シーズン2にサプライズ出演したことを報告した。
角田は「貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました！」と所属事務所の公式Xを引用し、『VIVANT』に出演したことを報告。所属事務所の投稿では、金色のバルカの民族衣装を着た角田が、バルカの国旗を持ってほほ笑むショットがアップされている。空港で順番待ちをするバルカ人の役柄で登場し、セリフなどはなかった。
角田は「いつも見ているドラマが、こんなふうに作られているんだと少しだけでも知ることができ、とても感慨深い時間でした。素敵な経験に感謝です。」と綴っている。
この投稿にファンからは「あー！！名前出てたし探したけどわからなかった（笑）てっきり投げ飛ばすシーンだと‥‥町娘役かい！！」「最初のクレジットで出てきてビックリしておりました！」といったコメントが寄せられている。
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