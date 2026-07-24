 のん、ドラマのオフショットを公開！花柄＆ドットのスカーフを取り入れたコーデが「着こなしていておしゃれ」と好評 | RBB TODAY
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のん、ドラマのオフショットを公開！花柄＆ドットのスカーフを取り入れたコーデが「着こなしていておしゃれ」と好評

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のん（写真はのんの公式ブログから）
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　俳優ののんが23日、アメーバオフィシャルブログを更新。ドラマのオフショットを公開し、スカーフを取り入れたコーディネートを披露した。

のん（写真はのんの公式ブログから）
のん（写真はのんの公式ブログから）

　のんは「スカーフ、スカーフ」と題したブログ記事で、『Tokyo middle 30』（フジテレビ系）のオフショットを公開した。のんはクラシカルな雰囲気のレストランをバックに、茶色のカーディガンにネイビーのパンツを合わせたコーディネートで佇んでいる。腰にピンクの花柄のスカーフを巻き付け、まるでスカートのようにアレンジ。さらに頭にはドット柄のスカーフをカチューシャのように結んで、シンプルな服をぐっと華やかに仕上げた。

　のんのおしゃれ上級者なオフショットにファンからは「着こなしていておしゃれ」「とっても素敵」「さすがのんちゃんの美しさ」といったコメントが寄せられている。

のん（写真はのんの公式ブログから）

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