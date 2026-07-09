村重杏奈、夏らしいコーディネートなど衣装写真大量公開！マネージャーとの仲良しエピソードも披露 | RBB TODAY

タレントの村重杏奈が8日、インスタグラムを更新。テレビ番組で着用した衣装を大量に公開した。
村重は「テレビのお衣装」と最近着用した衣装を公開。白い反袖ジャケットにデニムを合わせた夏らしいコーディネートや、白パンツに黒のキャミソールを合わせたキレイめスタイル、黒のノースリーブで大人っぽい仕上がりのものなど、9パターンを披露している。
投稿では7年来の付き合いだというマネージャーについても触れている。「しげの機嫌はマネージャーの小野ふみやの機嫌によって左右されるのでめっちゃ笑ってる日はお互いご機嫌 すまし顔の日はお互い普通となります！！！」とマネージャーの機嫌に村重も左右されると語った。マネージャーは村重が"めんどくせーモード"に入ると聞こえない振りをするそうで、そのことを村重が突っ込むと「自分がめんどくさい時やべえくらいめんどくさいって知ってる？」と言われてしまったとのこと。この答えに村重も笑ってしまったそうで、「自認、聞き分けのいい女でしたー！大横転側転ー！気をつけたーい！！」と語った。
この投稿にファンからは「全部可愛いけど6枚目好き」「可愛いから美しいに変身」と村重を絶賛するコメントや「聞き分けのいい女になったらしげちゃんではなくなるよwwwwww」「小野さんとシゲちゃんのコンビ大好き！！！！！」とマネージャーとのエピソードをほほえましく思うコメントが寄せられている。
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