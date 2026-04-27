フワちゃん、プロレスで初ムーンサルトに騒然！試合後は勝利の号泣 | RBB TODAY

女子プロレス団体「スターダム」の公式動画配信サービス「スターダムワールド」が4月26日にXを更新。タレントでプロレスラーのフワちゃんがムーンサルトプレスを決める動画を公開し、話題になっている。

フワちゃんは2024年8月から芸能活動を休止していたが、2025年11月、「プロレス一択」で活動を再開。その後はプロレス興行への出場を重ねている。

「スターダムワールド」は26日にXで同日横浜アリーナで行われた「ミツカン フルーティス presents ALL STAR GRAND QUEENDOM 2026」でのフワちゃんと安納サオリの試合の一幕を公開。

トップロープに上ったフワちゃんが背面からジャンプして空中で一回転して安納にムーンサルトプレスを決めて安納を抑え込み、3カウントを奪った。

なお、ムーンサルトプレスはフワちゃんのキャリアで初めて。この試合はフワちゃんが勝利を収めた。

ポストには、「素直に凄い」「こんなことも出来るのか」「ムーンサルトめちゃくちゃ綺麗やん」という声が集まっている。

※【動画】フワちゃんのムーンサルトプレス

